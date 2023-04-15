نائبة محافظ أسوان تتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات وعدد من الحدائق استعداداً للأعياد

أجرت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ جولة ميدانية لموقع المحطة الوسيطة بالشلال لتفقد الجهود الجارية للعمل على زيادة مساحتها من ألف م2 إلى 4 ألاف م2 من أجل استيعاب كافة كميات القمامة، ومخلفات البناء.

و يتوازى ذلك مع تحرير محاضر وتوقيع غرامات مالية على كل من يتم ضبطه أثناء إلقاء المخلفات سواء من الأفراد أو الجهات المختلفة وخاصة أنه تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الطريق البديل لطريق السادات بطول 5.2 كم ، وبتكلفة 13.1 مليون جنيه مما ساهم في تدعيم شبكة الطرق التي تربط بين مناطق فيله والشلال وكيما والمحمودية وحى اللوتس والعقاد.

و سبق ذلك رفع 146 ألف طن من المخلفات من المحطة الوسيطة بتكلفة إجمالية 45 مليون جنية طبقاً للبروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والهيئة العامة للتصنيع الحربى.

فيما شملت جولة الدكتورة غادة أبو زيدتفقد منطقة المحمودية والحدائق العامة لمتابعة الإستعدادات وجاهزيتها لأعياد القيامة وشم النسيم والفطر المبارك ، كما شهدت الجولة الميدانية لنائبة المحافظ تفقد أعمال النظافة العامة والتجميل فى عدد من المناطق السكنية والأحياء داخل مدينة أسوان .

وفى سياق آخر أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بإستكمال الشباب المتطوعين بطرق الأبواب ولقاء المواطنين داخل مختلف القرى والنجوع وذلك بمعاونة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفه مدير الصندوق بأسوان.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر الوعى بين النشء والشباب والإرتقاء بالسلوكيات الإيجابية ضمن الجهود المبذولة لمجابهة ظاهرة إنتشار تعاطى المخدرات ومكافحة وعلاج الأدمان

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية تنظيم مبادرة توعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجه للسائقين والمواطنين فى أماكن التجمعات بمواقف السيرفيس والكمائن المختلفة من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات.

وأشار محافظ أسوان إلى أن تنفيذ هذه الحملات التوعوية يستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة إنتشار الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان وفى سرية تامة عن طريق الإتصال بالخط الساخن ( 16023 ).

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