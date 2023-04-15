السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 9 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

اصيب 9 مواطنين بسحجات وكدمات وجروح متفرقه بأنحاء الجسد؛ بسبب  تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام منطقة الصفدي، وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بالشرقية لتلقي الإسعافات اللازمة، ونقل باقي المصابين إلى الإسماعيلية.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي بوصول شخصين مصابين بسحجات وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم و العلاج اللازم.

 كشفت التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام منطقة الصفدي، وأن الحادث قد اسفر عن اصابة  9 مواطنين ، تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بالشرقية لتلقي الإسعافات اللازمة، ونقل باقي المصابين إلى الإسماعيلية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

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