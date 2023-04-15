السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"افطر واكسب معلومة" مبادرة لمتطوعى صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات

افطر واكسب معلومة
افطر واكسب معلومة

حرص المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، على إطلاق مبادرة تحت عنوان "افطر واكسب معلومة" للعام الثاني من خلال التواجد في الميادين العامة بالمحافظات المختلفة قبل موعد الإفطار لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات وتوزيع العصائر والتمور على الصائمين في أشكال فوانيس رمضان.

وتتضمن مبادرة المتطوعين لدى صندوق مكافحة توزيع عصائر وتمور على الصائمين في أشكال عبارة عن "فوانيس رمضان" من ابتكار المتطوعين وتتضمن معلومات  أضرار تعاطى المواد المخدرة وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" للحصول على  الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

كما تتضمن بعض المعلومات عن أضرار تعاطي المخدرات والتدخين مثل: "ابعد عن الدخان تعيش حياتك بأمان .. ابتسامة طفلك لا تطفئها بالمخدرات.. بلاش تجرب .. المخدرات وهم كبير"، كذلك أيضًا تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كون المخدرات تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة والقدرة على العمل لفترات طويلة وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة.

يأتي ذلك تزامنًا مع تنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي أكبر برنامج وقائي لتوعية طلاب المدارس بأضرار تعاطي المواد المخدرة "في الفصل الدراسي الحالي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث  يتضمن برنامج الوقاية من المخدرات، بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كل محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وأنشطة إبداعية عن أضرار الإدمان.

وأيضًا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية، أيضًا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب في إبراز الخسائر، سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب في تحليل ما يتعرض له المتعاطي وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة، كذلك أيضا تنفيذ برامج توعوية داخل الجامعات والمعاهد العليا لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المواد المخدرة.

أضرار تعاطى المخدرات إطلاق مبادرة الإدمان والتعاطي التربية والتعليم والتعليم الفني التضامن الاجتماعي الجامعات والمعاهد الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان الخدمات العلاجية

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مسيحيو القدس يستقبلون "النور المقدس" بكنيسة القيامة

"الدستور" يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلى مع حارس الزمالك

"افطر واكسب معلومة" مبادرة لمتطوعى صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات

الخطوط السعودية تعلق رحلاتها مع السودان.. وتعلن تضرر إحدى طائراتها جراء الاشتباكات

الغرفة العربية البرازيلية تكشف عن خطة العمل حتى نهاية 2023

خبير اقتصادي: الغاز المصري جزء من حل مشكلة أوروبا في الطاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

خالد حريب

منى زكى.. أداء عالمى فى تحت الوصاية

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس