في أيامه المنقضية.. مسرح قصور الثقافة يتألق في محافظات الجمهورية

جابت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بعض محافظات الجمهورية، بمجموعة من العروض المسرحية، خلال شهر رمضان الجاري، وذلك ضمن احتفاليات «ليالي رمضان الثقافية والفنية».

ونرصد في هذا التقرير أبرز العروض المسرحية التي قدمتها قصور الثقافة على مدار الأيام المنقضية من الشهر الكريم، حيث شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، تقديم العرض المسرحي «سالب واحد» تأليف محمد عادل، إخراج خالد طه، ودارت أحداث العرض حول طفل لديه إعاقة ذهنية وجسدية، وأم وأب يفشلون في التعامل معه بعد خمس عشرة سنة، فيلجأون إلى حلول أخرى وهي الاستعانة بدكتور ومدرس وكاهن فيفشلون في التعامل معه مثلما فشل أبويه، حيث كان الطفل يبحث عن الطمأنينة.

والعرض الثاني «يجعل يومي قبل يومك»، تأليف توفيق الحكيم، إخراج حازم خطاب، دأرت أحداثه عن فؤاد ولطيفة وهما زوجان كبيران في السن يعيشان وحدهما، لا ينجبان ويحبان بعضهما لدرجة أنهما لا يقدران على احتمال فكرة أن يموت أحدهما تاركًا الأخر وحيدًا من بعده.

وقدمت الهيئة على مسرح قصر ثقافة السويس، عرضين مسرحيين لفرقتي نوادي مسرح قصر ثقافة السويس، العرضان هما «الغجري» للمخرج محمد التنجيري، تأليف بهيج إسماعيل، ودارت أحداث المسرحية حول إحدى القرى التى تحيا فى هدوء وسلام إلى أن يأتى إليها مجموعة من الغجر لينقلب الحال، حيث يترصد فرح وهو زعيم الغجر عزام وهو أحد سكان القرية والذى يتصادف تواجد الغجر فى ليلة زفافه على ريم الفتاة التى يعشقها منذ الصغر، ليحيل فرح حياة عزام الهادئة إلى جحيم، فيمارس معه جميع الحيل والمكائد للتفريق بينه وبين عروسه بدون سبب واضح لكل هذا الحقد والشر تجاهه.

والعرض الثاني بعنوان «حدث في بلدة أخرى» للمخرج أحمد رضوان، تأليف محمد رؤوف، ودارت الأحداث حول اتجاه البشر نحو الشهوات وانسياقهم حول المهلكات والمخدرات، والحب مما يؤدي إلى هلاك البشر ونهاية العالم.

وقدمت الهيئة العرض المسرحي "لايك"، على مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ، وهو عرض غنائي مسرحي راقص يدور حول الهوس بالسوشيال ميديا بأنواعها المختلفة، وأثر ذلك على حياة الناس والمجتمع عموما، وكيف أنهم قد يقومون بأي شيء مهما كان لأجل زيادة عدد المتابعين على حساباتهم الشخصية.

العرض بطولة مجموعة من الشباب الصاعد نتاج ورشة عمل مشروع "ابدأ حلمك" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ويهدف لإعداد الممثل الشامل وتدريب شباب الموهوبين بالمحافظات، العمل رؤية مسرحية شادي الدالي، سينوغرافيا الدكتور عمرو الأشرف، رقصات محمد ميزو، تدريب تمثيل الدكتور علاء قوقه، شادي الدالي، تدريب سينوغرافيا الدكتور عبد الناصر الجميل، تدريب موسيقى صلاح مصطفى، تدريب تعبير حركي محمد ميزو.