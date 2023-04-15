السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

جاء ذلك بحضور لفيف من قادة الكنيسة، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين والكتاب والإعلاميين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة بالعيد للأخوة الأقباط، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدًا المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

وأعرب "صبحي" عن سعادته بهذه المناسبات الدينية التي تتجدد كل عام وتتجدد معها أواصر الأخوة والمحبة والمودة، وتعكس عمق العلاقات الإنسانية والأخوية بين المصريين.

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