الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب في أحد شوارع القطامية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة القطامية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وطلبت النيابة العامة أخذ عينات دموية وحشوية من جثمان الشاب المتوفى وإرسالها للمعمل الكيميائي بالطب الشرعي لتحليلها، لبيان ما إذا كانت تحتوي على مخدرات أو سموم من عدمه، وصرّحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب المتوفىن للاستماع لأقوالها، ومعرفة ما إذا كانت تتهم أحدا في الواقعة من عدمه.