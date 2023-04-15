السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

14 محضرًا تموينيًا بمركز ومدينة طهطا في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع إدارت التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية بمركز طهطا، حملة تموينية على الأسواق حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أن الحملة صباحية لضبط الأسواق والمحلات والتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين بمدينة طهطا وتم خلاها التحفظ على كمية من المواد الغذائية "ملوحة" قدرت بربع طن كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية بطهطا أنه تم خلال الحملة تحرير عدة محاضر عدم وجود شهادات صحية وصلت إلى 14 محضرًا وتم التحفظ على كمية من المواد الغذائية "الملوحة" 250 كيلو جرام  لتغير خواصها الطبيعية.

وشارك بالحملة عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وأشرف محمد محمود، نائب رئيس المدينة وبالتنسيق مع مسؤولى إدارات التموين والصحة والطب البيطرى وشرطة التموين بمركز ومدينة طهطا.

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