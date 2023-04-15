السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة دي ام سي دراما وخطوات ضبطها

قناة دي إم سي دراما
قناة دي إم سي دراما

تردد قناة دي ام سي دراما وخطوات ضبطها من ضمن الموضوعات التي تصدرت محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة من قبل عشاق الدراما.

ويبحث عشاق الدراما الرمضانية من كل مكان عن تردد قناة دي ام سي دراما وخطوات ضبطها لمشاهدة مسلسلات رمضان التي تعرض يومياً بأحداث مختلفة.

وتعرف  قناة دي ام سي دراما أنها من ضمن أشهر القنوات الفضائية العربية لأنها تقدم مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام و برامج التوك شو الأخرى التي تحظى بإعجاب كبير في العالم العربي.

وغير ذلك تقوم قناة دي ام سي دراما بعرض مجموعة متنوعة ومختلفة من المسلسلات طوال العام، كما أن عدد المشاهدين يرتفعوا في شهر رمضان.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” تردد قناة دي ام سي دراما على نايل سات وخطوات ضبط القناة كما ينبغي:

تردد قناة دي ام سي دراما

تردد قناة دى أم سى dmc دراما على النايل سات، من الموضوعات التي ارتفعت عمليات البحث عنها عبر محرك البحث "جوجل" لذلك نسهل عليكم الأمر في السطور التالية:

رقم التردد : 12092.
رقم معدل الترميز: 27500 .
نسبة  معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .
نوع الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة دي ام سي دراما على  نايل سات جودة hd.

رقم التردد : 12124.
نوع الاستقطاب:  عمودي.
رقم معدل الترميز: 27500.

تردد قناة دي إم سي دراما الجديد 2023 

القمر الصناعى :النايل سات 

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز:27500

مع عرض"تحت الوصاية".. اعرف تردد قناة دي إم سي دراما Dmc Drama

خطوات ضبط قناة دي إم سي دراما الجديد 

  • حدد ترددًا من القائمة الموجودة بجهاز الاستقبال الخاص بك.
  • حدد إضافة تردد جديد.
  • قم بتغيير التردد إلى 12092.
  • يجب كتابة معدل الترميز الصحيح وهو 27500.
  • حدد اختيارك للاستقطاب العمودي.
  • اكتشف القناة التي تريد مشاهدتها واستمتع بها لأفضل تجربة مشاهدة.
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