السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تدعو كل الأطراف فى السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس

قصف مقر الدعم السريع
قصف مقر الدعم السريع

أعربت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم، عن قلق المملكة البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش و"الدعم السريع" في السودان.

ودعت وزارة الخارجية السعودية المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وحثت الرياض على ضرورة توحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

وكانت وزارة الخارجية أعربت في وقت سابق عن قلق مصر من تطورات الوضع بالسودان، مطالبة الأطراف بممارسة ضبط النفس وإعلاء المصالح العليا للبلاد.

وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق عن تدمير مقر قوات الدعم السريع المتمردة وملاحقة الهاربين الذين يتخذون المدنيين دروعا بشرية.

السعودية السودان الدعم السريع الجيش الخارجية

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