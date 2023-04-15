السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قبل ترويجها في العيد.. ضبط 2.7 مليون صاروخ ألعاب نارية بالفيوم

ألعاب نارية
ألعاب نارية

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، من ضبط 4 أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة الشواشنة، حال تواجدهم داخل 3 ورش لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.

وعُثر بداخلهم على 2 مليون و700 ألف صاروخ أحجام مختلفة «ألعاب نارية»، 9 معدات وأدوات التصنيع، كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ مُعدة للتعبئة «خاصة بالألعاب النارية»، 5000 فتيل اشتعالي- كمية من مواد التصنيع وزنت 260 كيلو جرامًا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.

قطاع الأمن العام البحث الجنائي مديرية أمن الفيوم مركز شرطة الشواشنة

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