قبل ترويجها في العيد.. ضبط 2.7 مليون صاروخ ألعاب نارية بالفيوم
تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، من ضبط 4 أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة الشواشنة، حال تواجدهم داخل 3 ورش لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.
وعُثر بداخلهم على 2 مليون و700 ألف صاروخ أحجام مختلفة «ألعاب نارية»، 9 معدات وأدوات التصنيع، كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ مُعدة للتعبئة «خاصة بالألعاب النارية»، 5000 فتيل اشتعالي- كمية من مواد التصنيع وزنت 260 كيلو جرامًا.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.