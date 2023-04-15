قبل ترويجها في العيد.. ضبط 2.7 مليون صاروخ ألعاب نارية بالفيوم

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، من ضبط 4 أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة الشواشنة، حال تواجدهم داخل 3 ورش لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.

وعُثر بداخلهم على 2 مليون و700 ألف صاروخ أحجام مختلفة «ألعاب نارية»، 9 معدات وأدوات التصنيع، كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ مُعدة للتعبئة «خاصة بالألعاب النارية»، 5000 فتيل اشتعالي- كمية من مواد التصنيع وزنت 260 كيلو جرامًا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.