بعد قصف قرية شطانوف في "سره الباتع".. أبرز معارك الحملة الفرنسية

شهدت الحلقة 24 من مسلسل "سره الباتع" الذي يخوض سباق دراما رمضان لعام 2023، قصف قرية شطانوف بالمدافع، من قبل جنود الحملة الفرنسية، وسقوط العديد من الضحايا الفلاحين المصريين، بعدما وجدوا جثة الجنرال الفرنسي "بيلو" الذي اختطفه الفنان أحمد السعدني والذي يلعب دور "حامد" بعد اقتحام قلعة للفريسيين ودخوله برفقة 3 من الفلاحين مرتدين زي العساكر الفرنسيين، وخروجه به وسط جنوده واعتقاله في مقر المقاومة من شباب القرية.

لذا يقرر "حامد" استهداف كل مخازن الزخيرة لدى الحملة الفرنسية، وعكف على دراسة مداخل ومخارج قلعة الفرنسيين وأماكن هذه المخازن، بمساعدة الجندي "بوشار".

وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" أبرز معارك الحملة الفرنسية..

الغزو الفرنسي لمالطا

كلل الغزو الفرنسي لجزيرتي مالطا وغودش بالنجاح، وكانتا تحت حكم القديس يوحنا عندما غزاهما نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية عام 1798 كجزء من حملة البحر المتوسط التي قامت بها الثورة الفرنسية.

قاوم كل من النظام الحاكم والميليشيا المالطية عمليات الإنزال الأولية، ولكن في أقل من يوم سيطر الفرنسيون على الأرخبيل المالطي بأكمله باستثناء منطقة المرفأ المحصنة جيدًا والتي ضمت العاصمة فاليتا، وكان لدى النظام الوسائل اللازمة لمقاومة الحصار، ولكن سلسلة من الظروف بما في ذلك السخط بين الأفراد الفرنسيين القاطنين في مالطا، وكذلك السكان المالطيين الأصليين أدت إلى هدنة انتهت باستسلام النظام.

وعليه أنهى الغزو حكم الإسبتارية الذي دام 268 عامًا في مالطا، وأسفر عن الاحتلال الفرنسي لمالطا. بعد بضعة أشهر من الغزو، أدى السخط بسبب الإصلاحات التي كانت تجري إلى انتفاضة تطورت إلى حصار للحامية الفرنسية من قبل المتمردين المالطيين بمساعدة البريطانيين، والنابوليين، والبرتغاليين. استمر الحصار لمدة عامين، وانتهى باستسلام الفرنسيين للبريطانيين عام 1800، فأصبحت مالطا محمية وبدأ 164 عامًا من الحكم البريطاني.

معركة إمبابة

في 21 يوليو لعام 1798 قامت معركة إمبابة المعروفة بمعركة الأهرام، وانتصار بري للقوات الفرنسية، إذ كانت بين المماليك بقيادة مراد بك وإبراهيم بك، وجيوش الحملة الفرنسية بقيادة الجنرال بونابرت، وانتهت بهزيمة ساحقة للمماليك، بقتل وأسر وغرق فى مياه النيل، حيث اشترك فيها من الجانب المصرى 10 آلاف من فرسان المماليك وبضعة آلاف من المشاة.

ووصف "الجبرتي" هذا الحدث قائلا: "ثم إن الطابور الذى تقدم لقتال مراد بك انقسم على كيفية معلومة عندهم فى الحرب وتقارب من المتاريس بحيث صار محيطا بالعسكر من خلفه وأمامه ودق طبوله وأرسل بنادقه المتتالية والمدافع واشتد هبوب الريح وانعقد الغبار وأظلمت الدنيا من دخان البارود وغبار الريح وصمت الأسماع من توالى الضرب بحيث خيل للناس أن الأرض تزلزلت والسماء عليها سقطت".

معركة الصالحية

وقعت فى 11 أغسطس 1798 بين قوات الحملة الفرنسية وقوات المماليك فى منطقة الصالحية، بعد أن تمكنوا من دخول القاهرة قادمين من الشمال بعد سلسلة معارك بدأت بمعركة الإسكندرية التى قاد المقاومة فيها حاكم المدينة محمد كريم ثم معركة إمبابة، ومعركة الأهرام قرروا الاتجاه شرقا لمطاردة المماليك الذين أخذوا طريقهم فى اتجاه الشام عبر سيناء قبل أن يعيدوا تجميع صفوفهم أيضا تمهيد الطريق أمام غزو الشام.

وفقا لخطة نابليون بونابرت، قائد الحملة الفرنسية، التي قامت على أساس احتلال مصر والشام وإقامة قاعدة لإمبراطورية فرنسية في الشرق تقطع طريق المواصلات بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند، تقدمت القوات الفرنسية قادمة من القاهرة في اتجاه الشرق واستولت على مدينة بلبيس إحدى أهم المدن في شرق مصر في ذلك الوقت.

وعندما حاولت التقدم في اتجاه الشرق اصطدمت بالمماليك الذين كانوا قد نجحوا في تجميع صفوفهم بمنطقة الصالحية، وفي الوقت نفسه عانت القوات الفرنسية من هجمات المصريين في القرى الواقعة على خط سير الحملة.

لذلك ورغم أن ميزان القوة كان يميل لصالح الفرنسيين بشدة في معركة الصالحية فإن النصر تأخر بسبب الإزعاج الدائم الذي سببه لهم الفلاحون المصريون بهجماتهم المتكررة على القوات الفرنسية على طريقة حرب العصابات التي لم تكن قد ظهرت في ذلك الوقت، ولكن الفرنسيين نجحوا في النهاية في تحقيق الانتصار ليواصل المماليك فرارهم ناحية الشرق وصولا إلى الشام.

معركة جبل طابور

حدثت معركة "جبل طابور" بين الجيش العثماني والجيش الفرنسي بتاريخ 16 أبريل عام 1799 بفلسطين، وانتصرت القوات الفرنسية بالمعركة.

معركة أبي قير الأولى

وقعت بين جيش نابليون بونابرت والجيش العثماني بقيادة سعيد مصطفى باشا العثماني في 25 يوليو 1799 أثناء الحملة الفرنسية في مصر بعد عودة القوات الفرنسية من حملة لسوريا بمدة قصيرة، نُقلت القوات العثمانية إلى مصر بواسطة أسطول القائد سيدني سميث البريطاني لوضع حد لحكم الفرنسيين في مصر، وانتهت المعركة بهزيمة العثمانيين.

سره الباتع

مسلسل "سره الباتع" مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم للأديب الراحل يوسف إدريس ضمن مجموعته القصصية الشهيرة "حادث شرف" التي نشرت للمرة الأولى في يناير 1958 وتتكون من 7 قصص، ويدور حول زمنين متوازيين دراميًا؛ الأول العصر الحاضر، أما الثاني فهو عصر الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، ويشارك فى بطولته أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال، أبرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقى، وأحمد عبدالعزيز.

ويشارك أيضًا فى بطولة المسلسل كل من أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبدالمنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، وهايدي سليم.