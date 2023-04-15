السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ الفائزين ببطولة المجتمع المدني لخماسي كرة القدم

الفائزين ببطولة
الفائزين ببطولة المجتمع المدني لخماسي

هنّأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أبناء المحافظة لاعبي نادي الشباب الرياضي  بالفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة المجتمع المدني لخماسي كرة القدم، وأيضًا  لاعبي فريق مركز شباب بلفيا، بحصولهم على ثاني على الجمهورية في منافسات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية  لخماسي القدم. 

وأوضح مصطفى إبراهيم، أن نادي الشباب ممثل المحافظة، قد فاز بالمركز الأول وكأس النسخة الثانية من بطولة المجتمع المدني في خماسي كرة القدم، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق مؤسسة صناع الحياة، فيما حصل فريق مركز شباب بلفيا على وصيف بطولة الدورات الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام ممثل محافظة الفيوم بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.

وشهد حفل الختام للمسابقات، الذي أقيم بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة سونيا عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، هشام الجبالي، وكيل المديرية للرياضة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات، حيث أقيمت المباريات بالمركز الأوليمبي للمنتخبات القومية بالمعادي.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدورة الرمضانية المباراة النهائية المركز الأول على مستوى الجمهورية مؤسسة صناع الحياه

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