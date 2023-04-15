نائب رئيس الإسماعيلي: الديون تجاوزت 385 مليون جنيه وعرضنا على ميدو تولي مدير النشاط الرياضي (حوار)

حالة من الاستقرار تشهدها قلعه الدراويش انعكست على فريق الكرة الأول الذي نجح في تحقيق الفوز على سموحة وإنبي بنفس النتيجة 3 أهداف مقابل هدف والتعادل مع فريق سيراميكا إيجابيا بهدف لكل فريق وهو ما وضع الفريق في المركز الـ ١٤ في جدول الدوري العام مودعا قاع الجدول.

محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي في اللجنة المؤقتة والتي تم تكليفها من وزير الشباب والرياضة قامت «الدستور» بحواره، حيث كشف خلاله خطة العمل وطموحات الجماهير وملف اللاعبين والجهاز الفني.

في البداية كيف ترى الفوز على فريق انبي؟

الحمد لله هذا نتيجة للجهد المبذول أولا من الجهاز الفني واللاعبين ثانيا من مجلس الإدارة وقبل ذلك جماهير الإسماعيلي الوفية التي لم تتخلى عن الفريق في أزماته ويكفي أن هذه الثقة تكون الدافع لتحقيق المزيد من الانتصارات والعودة الي موقعنا الطبيعي في جدول الدوري والمنافسة على البطولات في المواسم القادمة.

ماهي أبرز الصعوبات التي واجهت اللجنة فور تولي المسئولية في النادي؟

الإسماعيلي بمر بمرحلة صعبة، سعينا منذ تولي المسئولية إلى إدخال الفريق غرفة الإنعاش وأرى أن الأزمة الحقيقية في السنوات الماضية كانت الاعتماد على رجال الأعمال، والمثير أنهم سبب الديون المتراكمة التي بلغت 385 مليون جنية منهم فقط 180 مليون ضرائب وفي ظل هذه الأزمة مطالبين بالحفاظ على الفريق بل وتدعيمه وعودته لمكانته الطبيعية في جدول الدوري.

هل كانت الأزمة المالية وفي مقدمتها أزمة الديون هي المشكلة الأكبر التي واجهتكم؟

انا ابن الصناعة لم ترعبني الأرقام ولم تكن هي المشكلة الأكبر، الإسماعيلي أصبح لديه سمعه غير محمودة في الفيفا وفي اتحاد الكرة وبين اللاعبين المحترفين محليا وخارجيا، فتحنا أيدينا للجميع وليس لدينا خلافات مع أحد قمنا بتسجيل العلامة التجارية وتم تغيير شعار النادي الإسماعيلي نسعى بكل قوة لإعادة هيبة الفريق وتوفير عناصر مالية.

كيف كان الرهان على تولي حمزة الجمل المسئولية الفنية للفريق؟

أولا أقدم كل الشكر إلي احمد حسام ميدو على الفترة التي قضاها مع الفريق وتحمله أصعب فترة في تاريخ النادي من وجهه نظري.. ومسألة رحيله جاءت بعد أن وجد نفسه غير موفق مع الفريق وحاول مجلس الإدارة بقيادة اللواء أبوبكر الحديدي إقناعه بالاستمرار ولكنه رفض وعرضنا عليه تولي مسئولية المدير الرياضي للنادي ولكنه رفض وعقب رحيله أجريت اتصالات مع عدد من المدربين وهم شوقي غريب وخالد جلال وعلاء نبيل ومحمد وهبه وجاء ردهم بالإجماع ترشيح حمزة الجمل لتولي المسئولية وقررنا التعاقد معه وبالمناسبة بقيمة مالية اقل مما كان يحصل عليه سابقا بل وتنازل عن جزء كبير من مستحقاته لدي النادي الإسماعيلي

هل هناك خطة لتدعيم صفوف الفريق قريبا؟

اعتقد ان كل المتابعين لأداء الفريق خلال الفترة الماضية سيجد تحسنا كبيرا والفضل في ذلك يعود للجهاز الفني وأيضا اللاعبين انا لا اريد التحدث عن تدعيم الفريق لأني كل ثقة في اللاعبين حاليا ولكن أطمأن جماهير الإسماعيلي ان القادم أفضل وأننا لن نبخل لتحقيق طموحات الجماهير في المرحلة القادمة واعدهم بعودة الإسماعيلي من جديد

الفريق أصبح له شكل مختلف كنا منذ بداية الموسم في المركز الأخير الان أصبح موقفنا أفضل ولدينا مباراتين مؤجلتين مع الأهلي وبراميدز واحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية واوجه رسالتي للجماهير لن يتم التعاقد مع لاعب لا يستحق ارتداء فانلة النادي لن نكرر كارثة التعاقد مع لاعبين بمبالغ تتعدى ١٨ و٢٠ مليون دون أن يلعبوا إلا دقائق فقط وهو ما بعد إهدار صريح للمال العام لقد وضعنا تصور لضم عدد لاعبين قريبا.

كيف ترى أسباب هجوم بعض الجماهير على مجلس الإدارة؟

منذ تولينا المسئولية لم يسمع أحد عن مشاكل إدارية أو مالية ولم نطلب أموال من أحد وكل ما حدث هو إعادة الثقة بين اللاعبين ومجلس الإدارة مع الجمهور انقسام الجمهور كان شيء مفزع هناك البعض لا يعجبه حتى الاستقرار لكن نحن لا ننظر إلى الخلف لابد من وجود شخصية للنادي الإسماعيلي حتى مع وسائل الإعلام والظهور المفيد للنادي.

ماذا يدور في رأس نائب رئيس النادي في المرحلة المقبلة؟

أولا أنا ليس لدي خلافات شخصية أنا راجل واضح وصريح الواقع في النادي الإسماعيلي سيئ وهناك تغيرات إدارية وليست فقط على مستوى فريق الكرة، هناك من يسعى لتخريب النادي ودفعه إلى الهاوية وتقسيم النادي كل جزء يسيطر عليه البعض، لكننا نسعى بكل قوة لتحسين وضع فريق الكرة، طموحي أن الإسماعيلي يكون أغني نادي في مصر ومنافسا على البطولات كل ده يحتاج إلى جهد ووقت.

وماذا عن فكرة خوض الانتخابات القادمة؟

أنا مستمر مع النادي تم تكليفي وقبلت التحدي نظرا لوضع النادي الإسماعيلي السيء وهناك دعم من وزير الشباب والرياضة وأقدم له كل الشكر ولدينا علاقات طيبة مع الأندية طيبة جدا خصوصا أني عملت في مجال دعم الأندية من خلال شركة شهيرة.

وأؤكد مفيش حد اتعامل معايا وخسرني أنا عندي مشاكل مع ناقصي العقول أصحاب الحقد أنا نجحت في إدخال أكبر مبالغ مالية في تاريخ النادي لخزينته وساهمت في ضم أغلى لاعب في تاريخ النادي التعاقد مع آخر ٣ هدافين وأسعى لأن أكون رئيسا للنادي الإسماعيلي.

ما هو الموقف النهائي الخاص بالنادي الإسماعيلي الاجتماعي؟

النادي الاجتماعي قريبا سيتم تسلمه قريبا وسيكون هناك عضويات مميزة لأول ألف عضوية ولا علاقة له بالعضوية القديمة وهناك بنك ممول للعضويات وستقدم خدمات مميزة لجميع الأعضاء وهو النادي الاجتماعي الوحيد الأندية القناة وسينا الشرقية.. خدمات مميزة لكل الفئات.