السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اجتماع تحضيري لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بمنطقة السويس الأزهرية

اجتماع ازهر السويس
اجتماع ازهر السويس

عقد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، اجتماعًا تحضيريًا بحضور الشيخ خالد أبو العلا، مدير الإدارة التعليمية، مع مديري المراحل الدراسية، ومدير الامتحانات، ومديرة الجودة، ومدير الأمن بالمنطقة، حيث تمت مناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وتناول الاجتماع تنظيم لجان الامتحان وفق الضوابط المحددة من قطاع المعاهد الأزهرية، وتوفير جميع الكوادر اللازمة بكل معهد لسير الامتحانات على أفضل وجه.

وأكد  الدكتور مؤمن الهواري، على ضرورة انتهاء موجهي العموم من تنظيم مراكز التصحيح تبعًا لتعليمات الامتحانات الواردة في هذا الشأن، وكذلك الانتهاء من وضع خطة متابعة الموجهين لمتابعة سير الامتحانات.

وفي نهاية الاجتماع، تمنى للجميع التوفيق والنجاح، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الجميع للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة بإذن الله تعالى.

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مصر السويس الأزهر استعدادات الامتحانات

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