السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شيخ الأزهر: يحق للخاطب والمخطوبة التعرف على بعضهما حتى تتولد بينهما مشاعر ود وألفة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الشريعة الإسلامية طلبت من الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، كذلك أباحت أن يرى الخاطب والمخطوبة أن يرى كل منهما الآخر.

وأضاف خلال برنامجه "الإمام الطيب"، المذاع على قناة " سي بي سي"، أن يحق للخاطب والمخطوبة التعرف على بعض حتى تتولد بينهما مشاعر الود والألفة.

وتابع: "يجب أن يكون تعرف الخاطب والمخطوبة على بعضهما في غير خلوة ينفرد فيها كل منهما الآخر، بل في حضور الأسرة، أو بعض أفرادها".

وأكد الطيب أن الخلوة في الخطوبة من أشد الأخطار التي تتربص بالمخطوبة على وجه الخصوص، مرددا: "ومن حسن الحظ أن مجتمعاتنا الشرقية لاتزال تحسب لتلك الأخطار ألف حساب".

ولفت إلى أن المجتمعات الشرقية تتمسك وتتربص بأخطار الخلوة، رغم دعوات الإباحة والتحلل، التي تحملها الرياح المسمومة وتهب على الأسرة الشرقية التي صاغتها الأديان وصنعتها الأخلاق والآداب من آلاف السنين، والتي تريد تلك الدعوات اقتلاعها من جذورها وتلقي بها في أحضان الشيطان ودرج الجحيم.

الخلوة شيخ الأزهر الإمام الطيب الخطوبة في الإسلام الرؤية الشرعية

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