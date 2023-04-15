السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر بالقدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى، وأزالت اللافتات والأعلام التي علقها شبان، أمس الجمعة، على إحدى بوائك قبة الصخرة.

وكان ما يقدر بربع مليون فلسطيني من الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ 48 قد أدوا صلاة الجمعة، أمس، في رحاب المسجد الأقصى.

وكذلك، أدى ما يصل إلى 200 ألف فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، رغم الانتشار المكثف والقيود الشديدة التي فرضتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة وعلى المعابر بين الضفة وأراضي الـ 48.

إسرائيل الأقصي المسجد الأقصى القدس قبة الصخرة

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

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