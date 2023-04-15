السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تساعد مواطنًا فى الاطمئنان على قريبته المسنة بالقاهرة

جريدة الدستور

فى استجابة فورية، قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة المساعدة لأحد الأشخاص للاطمئنان على قريبته "مسنة" في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني.

تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بأنه حاول التواصل مع قريبته (ربة منزل "مسنة"، مقيمة بدائرة القسم) عبر الهاتف المحمول إلا أنها لم تتجاوب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ، وتمت مساعدته والتوجه لمسكنها، وتم فتح باب الشقة بمعرفة القوات فى حضور أهليتها، وتبين أنها سيدة مسنة وأنها على قيد الحياة وبحالة جيدة ولا توجد بها ثمة إصابات ولم تتجاوب معه نظرًا لكبر سنها ومعاناتها من أمراض الشيخوخة.

تقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وسرعة تلبية استغاثته.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية القطاعات الأمنية قسم شرطة الساحل مديرية امن القاهرة

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