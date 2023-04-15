السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ديارنا" تقدم 30 طن مساعدات لأهالي حلايب وشلاتين

تقديم 30 طن مواد
تقديم 30 طن مواد غذائية بالبحر الاحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر تعاونها مع مؤسسة “ديارنا” للتنمية، لتقديم مساعدات إنسانية لأهالي منطقتي حلايب وشلاتين في جنوب البحر الأحمر عن طريق شباب ومتطوعي المؤسسة، ضمن أعمال تقديم المساعدات لمستحقيها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أنه تم تقديم 30 طنًا من المساعدات التي تشمل العديد من المواد الغذائية لتلبية احتياجات الأسر المستحقة، التي تم حصرها بالتعاون مع مديرية التضامن.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم المؤسسة للمجتمعات المحلية وتخفيف معاناة الأسر على مستوى الجمهورية وخاصة المناطق الحدودية، وتشمل العديد من السلع الغذائية والإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية.

وقدمت المؤسسة شكرها لكل الجهود التي بذلها اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر من خلال تعليماته بتيسير كافة الإجراءات لوصول المساعدات لمستحقيها، مؤكدةً التزامها بدعم الجهود الرامية لتحسين الحياة في المجتمعات المحلية وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا.

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أهالي حلايب وشلاتين المواد الغذائية حلايب وشلاتين محافظة البحر الأحمر البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي

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