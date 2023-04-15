أحمد فهيم لـ"الدستور": دور "سيد العمدة" أرهقنى كثيرًا.. ولم أرَ أسرتى لمدة شهرين

أعرب الفنان أحمد فهيم، عن سعادته الغامرة بردود الفعل حول دور "سيد العمدة" في مسلسله الرمضاني "جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان، وذلك ضمن مسلسلات الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

وعن صعوبات دور "سيد العمدة" قال "فيهم" لـ"الدستور": "شخصية سيد العمدة كان بها العديد من التحولات وهي مزيج بين الدراما والكوميديا فهي شخصية صعبة وأرهقتني بشكل كبير كما ذكرت، خاصة وأنني أغلقت على ذاتي لمدة شهرين ولم أرَ أسرتي وأهلي وأصدقائي طوال هذه المدة كي أكون في كامل تركيزي لخروج هذه الشخصية بهذا الشكل".

وتابع "فهيم" في تصريحاته، خلال التحضير للعمل الجديد: "جمعتنا جلسات عمل مكثفة قبل التصوير للحديث حول الشخصية وأبعادها وتحولاتها النفسية وربط الخطوط الدرامية الخاصة بها مع باقي الأبطال المشاركين في المسلسل، وأثناء هذه الجلسات أعطاني محمد سامي مفتاح الشخصية ونوّر لي الطريق لخروج الشخصية بهذا الشكل بعد التزامي بجميع توجيهاته".

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من: النجمة زينة، النجمة هالة صدقي، النجمة إيمان العاصي، النجمة مي كساب، النجمة منة فضالي، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة، الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدي بدر، الفنان أحمد فهيم، الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جوري بكر، الفنان طارق النهرى، الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومي فؤاد، من تأليف وإخراج محمد سامي.