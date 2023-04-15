السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع متهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج

جريدة الدستور

تواصل النيابة العامة بسوهاج، التحقيق مع شاب بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج، بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

واعترف المتهم أنه أوهم ضحاياه بأنه يعمل في التجارة ويقوم بتوزيع المشروبات الغازية على المحلات بالمحافظات، وسيتم دفع أرباح شهرية لهم بانتظام.

ووفقًا لتحقيقات النيابة، بدأت القضية ببلاغ تقدم به 7 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج إلى مباحث الأموال العامة بتضررهم من أحد الأشخاص واتهموه بجمع مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم مقيم بمدينة جرجا ويمارس نشاطاً احتياليا على ضحاياه وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 3 ملايين و600 ألف جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

سوهاج النصب والاستيلاء محافظة سوهاج إ الاموال العامة

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