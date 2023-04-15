تقنيات الذكاء الاصطناعي وفرصها الاقتصادية (فيديوجراف)

أصبح للذكاء الاصطناعي تقنيات جديدة عالمية ساعدت في إتاحة فرص اقتصادية وزادت من حجم الاستثمار العالمي، حيث شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بالعوائد الكبيرة التي تحققها تلك الاستثمارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وحجم سوقها العالمي وأهميتها بالنسبة للاقتصاد العالمي والتدفقات الاستثمارية بين الدول، بالإضافة إلى رصد أبرز المخاطر الناتجة عن استخداماتها المتطورة.

مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي

واستعرضت فضائية "اكسترا نيوز"، من خلال فيديو جراف لها أبرز المعلومات عن تقنيات الذكاء الاصطناعي وفرصها الاقتصادية:

_ يضيف الذكاء الاصطناعي أكثر من 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

_ بواقع 6.6 تريليونات دولار كعوائد ناتجة عن زيادة الإنتاج المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

_ 9.1 تريليونات دولار كعوائد ناتجة عن أنماط الاستهلاك المعتمدة على تلك التقنيات.

_ يضيف إلى الاقتصاد الصيني نحو 7 تريليونات دولار بحلول 2030.

_ يبلغ عوائد أمريكا الشمالية نحو 3.7 تريليونات دولار بحلول العام نفسه.

_ تبلغ عوائد الدول الواقعة في شمال أوروبا نحو 1.8 تريليون دولار.