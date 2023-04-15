وزير الشباب: الرئيس السيسى حريص على تنمية سيناء وفق رؤية واستراتيجية واضحة

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية سيناء في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب، وهو ما تقوم به اللجان الوزارية المتخصصة.

وأشار وزير الشباب والرياضة؛ بمناسبة احتفال مصر بعيد تحرير سيناء، إلى الخطط والبرامج المتنوعة التي تنفذها الوزارة من خلال كل إداراتها مستهدفة الشباب والنشء والفتاة والطلائع، مبينًا أنها تشمل برامج إنشائية لتطوير وإنشاء ملاعب ومراكز شباب واستاد ومضمار ونادٍ للهجن في شمال وجنوب سيناء؛ لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية وخاصة ما تتوافق مع طبيعة المجتمع السيناوي كسباق الهجن الدولي السنوي بالمحافظة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تهتم باستراتيجية متطورة لبناء الشباب السيناوي واكتشاف المواهب المختلفة بينهم وتبنيها، من خلال خطط لتنمية الشباب والنشء والطلائع على المستوى الرياضي والثقافي والاجتماعي والتقني، وتوعية الشباب وتنمية قدراتهم؛ لتوفير فرص العمل التي تواكب متغيرات العصر الرقمي والتكنولوجي وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية في المجتمع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخاص.

وأشار إلى البرامج الكبرى التي تنفذها الوزارة للمحافظات الحدودية خاصة، ومن أهمها شمال وجنوب سيناء للشباب والفتيات بتلك المحافظات، لافتًا إلى أحدث برامج الوزارة لخدمة شباب سيناء، وهو المنتدى الوطني لبناء الوعى تحت شعار "شباب واع نحو ريادة المستقبل"، ويهدف لدعم قدرات الشباب الاقتصادية والمعرفية والتعرف على المستجدات وريادة الأعمال ومجالات الاستثمار وإمكانات الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن وفدًا رفيع المستوى من الوزارة ناقش مؤخرًا مع محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة حزمة من البرامج والأنشطة تنفذها الوزارة خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، وخلال فترة إجازة عطلة نهاية العام الدراسي وطوال الصيف؛ بهدف دمج شباب المحافظة مع شباب الجمهورية وتبادل الخبرات الحياتية والثقافية والفنية فيما بينهم؛ حرصًا على تنفيذ برامج خاصة ومتميزة لأبناء محافظة شمال سيناء.

ولفت صبحي، إلى تعاون وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف لعقد الندوات التوعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة وغير السوية، وعقد سلسلة من اللقاءات المفتوحة بين الشباب والأئمة؛ لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة ولنبذ العنف والتطرف الفكري والإرهاب.

وأكد وزير الشباب والرياضة، استكمال استعدادات الوزارة لإطلاق فعاليات "منحة ناصر للقيادة الدولية" في نسختها الرابعة خلال شهر يونيو المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كاشفًا أن عدد المتقدمين للمنحة هذا العام بلغ حوالي 1185 قيادة شابة من أكثر من 90 دولة حول العالم، وتحت شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب".

وأشار إلى أن قارة إفريقيا مثلت 84.7% من إجمالي المتقدمين للمنحة، وآسيا 11.2%، فيما تقدم من قارة أوروبا حوالي 2.4%، إلى جانب 0.9% من قارة أمريكا اللاتينية، كما مثلت قارة أمريكا الشمالية نحو 0.4% من إجمالي المتقدمين، فيما تمثل قارة أستراليا حوالي 0.4% فقط من إجمالي عدد المتقدمين للمنحة.

وأضاف أن نسبة المتقدمين للمنحة من الذكور حوالي 63%، فيما بلغت نسبة الإناث 37% من إجمالي عدد المتقدمين، من بينهم حوالي 2.7% من ذوي الهمم من مختلف الجنسيات، موضحًا أن الفئة المستهدفة تتراوح أعمارها ما بين 20 و35 عامًا من مختلف المجالات والدرجات العلمية من القيادات الشبابية الفاعلة في مجتمعاتهم.

وتابع الوزير: "جاءت نسبة المتقدمين للمنحة من حاملي درجة الدكتوراه نحو 5.7% إلى جانب 6.4% من حملة الماجستير المهني، أما الماجستير الأكاديمي فقد بلغت نسبته 20.5% من إجمالي المتقدمين، إلى جانب نحو 4.9% مازالوا بمرحلة الدراسات العليا وحوالي 7.9% منهم حاصلون على الدبلومة، فضلًا عن حوالي 41.8% نسبة المتقدمين للمنحة من حاملي البكالوريوس، فيما بلغت نسبة المتقدمين من مرحلة ما قبل التخرج حوالي 12.8% من إجمالي المتقدمين للمنحة".

وأوضح أن منحة ناصر للقيادة الدولية النسخة الرابعة تعتمد على حشد جهود شباب العالم حول أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تحظي برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تعطي فرصًا متساوية لكلا الجنسيين كما يشير الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، كذلك تمكن الشباب وتعطي الفرصة للفاعلين من دول العالم المختلفة للاختلاط ببعضهم البعض وعقد الشراكات في مختلف المجالات، وليس فقط على المستوى القاري، بل العالمي كما يشير الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.

وأردف: "تعمل المنحة على تعزيز دور الشباب محليًا، إقليميًا، قاريًا، ودوليًا من خلال تقديم كل أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، وهذا ما أقره وأعلنه الرئيس السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم في جميع نسخه".

وكشف وزير الشباب والرياضة أن المنحة فرصة ليتعرف شباب العالم عن قرب على المشروعات الكبرى في مصر، ويزورون العاصمة الإدارية ويلتقون وزراء ومسئولين حول أهم القضايا الدولية الراهنة، إضافة لإجراء نقاشات حول مختلف قضايا الشباب، خاصة ما يتعلق بحوار جنوب جنوب ومع دول عدم الانحياز والتعرف على تاريخ مصر الحديث.

