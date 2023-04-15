السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عذبها في رمضان.. حبس عامل بتهمة قتل زوجته بالمرج في القاهرة

حبس عامل
حبس عامل

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عامل لاتهامه بقتل زوجته وإلقاء جثتها فى مصرف بمنطقة المرج بسبب خلافات زوجية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لسيدة  بمصرف مائي بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة عليها آثار تعذيب، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وتم ضبطه.

نيابة شرق القاهرة منطقة المرج امن القاهرة مصرف مائي بمنطقة المرج

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