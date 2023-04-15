البابا تواضروس الثاني يوجه الرسالة البابوية لعيد القيامة 2023

وَجَّهَ البابا تواضروس الثاني، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد، والتي يرسلها سنويًّا لأبنائه في المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية لهم، وذلك في إطار دعم التواصل بين الكنيسة الأرثوذكسية وبين أبنائها المتواجدين في جميع أنحاء العالم.

وتحدث البابا تواضروس في رسالته الرعوية عن إحدى عطايا القيامة الغنية وهي "العين (النظرة) الإيجابية للحياة" واتخذ قداسته نماذجًا ثنائية تعبر عن نظرة الإنسان للأمور، هما:يوحنا الحبيب ويهوذا الإسخريوطي واللص اليمين واللص الشمال

وقال في نص رسالته: أهنئكم جميعًا بعيد القيامة المجيد ٢٠٢٣ اذ نحتفل بالقيامة المجيدة بعد هذا الصوم الطويل والصوم المقدس والذي امتد بعد صوم دام لمدة٥٥ يومًا نحتفل بالقيام كما كل عام وكما تعلمون وان القيامة أساس إيماننا المسيحي وهذا احتفال القيام هو اساس الاحتفال بالمسيحية والاحتفال بالايمان المسيح ولذلك نحتفل بالقيامة كل يوم في صلاة الاجيبية.

وواصل: ونحتفل بها كل أسبوع يوم الاحد لانه يوم القيامة ويوم النور ونحتفل بها أيضا كل شهر في يوم ٢٩ من الشهر القبطي وهو تذكارات اعياد البشارة والميلاد والقيامة ونحتفل أيضا بها كل عام في عيد القيامة المجيد ويمتد احتفالنا بها نحو ٥٠ يوما

وتابع: والحقيقة أنه عطايا القيامة هى عطايا كثيرة جدا في حياة الانسان فالانسان خلق الله له عين كعضو للنظر خلق الله العين للانسان لكي ينظر الى الحاضر والى المستقبل ولم يخلق له العين في الخلف حتي لاينظر الى الماضي جعله ينظر الى الامام دائما وهذه العين على الرغم اننا نشترك فيها جميعا من حيث التركيب الفسيولوجي والتشريحي الا اننا نختلف من فرد لاخر في النظر لنفس الشى لذلك العين الإيجابية للحياة تتميز بثلاث مميزات الميزه انها تنظر للامور بعين إيجابية تنظر للامر في واقعيته وفي حدوده وليس للخيال اما الميزه الثانيه انها نظرة انسانية يعني انها لابد ان تشتمل نظرة الانسان الى الاعمال التي بها رحمة اما الميزه الثالثة يجب ان تكون نظرة الانسان ايجابيه وليست متناقضة او متناقصة فهذه الامور جميعًا يجب ان تشكل النظرة الايجابية للحياة

واختتم: أنا سعيد أن أرسل لكم هذه الرسالة فأهنئكم جميعًا باسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية واقدمها من هنا من مصر الى كل الايبارشيات وإلى كل الكنائس والاديرة في كل ربوع العالم كله كما اهنئ اخوتي من الآباء الاساقفة والمطارنة والاباء الكهنة والرهبان والراهبات وكل الشباب وكل الشمامسة وكافة الشعب أهنئكم جميعًا اينما كنتم طالبا من الله ان يفرحكم على الدوام وان يعطيكم العين الايجابية لكل عمل ولكل حدث في حياة الانسان

وتمت ترجمة الرسالة لـ ١٣ لغة مختلفة لتتناسب مع اتساع البلاد التي تخدم بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللغات التي يتحدثها أبناؤها.