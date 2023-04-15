روسيا: نسعى لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الدول الإفريقية

كشف مدير قسم الشئون الإفريقية بوزارة الخارجية الروسية، فسيفولود تكاتشينكو، أن موسكو تسعى لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع العديد من الدول الإفريقية.

وأضاف تكاتشينكو، أن السلطات تعمل على تحديث اتفاقيات الخدمة الجوية مع العديد من الدول، وتحديثها، وإيجاد ناقلات جديدة، "وهذا عمل شامل سيستمر وسيؤدي إلى نتيجة جيدة"، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي"

وقال: نناقش مع العديد من الدول احتمالات استئناف الرحلات الجوية المنتظمة، ولكن هنا تدخل قضايا الجدوى الاقتصادية، وسعة حركة الركاب، وتوفير حريات الطيران الواضحة.

وفي وقت سابق من أبريل، قال سفير موريشيوس لدى روسيا، خسوار يانكي، إنه يعول على استئناف الرحلات الجوية المباشرة من روسيا في غضون بضعة أشهر.

وفي مارس الماضي، قال سفير السودان لدى روسيا، محمد الغزالي التجاني سراج، إن الخرطوم تود إعادة الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا، كما كان الحال في أيام الاتحاد السوفيتي، كما تم تقديم نفس الاقتراح من قبل سفير أنجولا في موسكو، أوجوستو دا سيلفا كونها.