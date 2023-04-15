السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: نسعى لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الدول الإفريقية

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

كشف مدير قسم الشئون الإفريقية بوزارة الخارجية الروسية، فسيفولود تكاتشينكو، أن موسكو تسعى لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع العديد من الدول الإفريقية. 

وأضاف تكاتشينكو، أن السلطات تعمل على تحديث اتفاقيات الخدمة الجوية مع العديد من الدول، وتحديثها، وإيجاد ناقلات جديدة، "وهذا عمل شامل سيستمر وسيؤدي إلى نتيجة جيدة"، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي"

وقال: نناقش مع العديد من الدول احتمالات استئناف الرحلات الجوية المنتظمة، ولكن هنا تدخل قضايا الجدوى الاقتصادية، وسعة حركة الركاب، وتوفير حريات الطيران الواضحة.

وفي وقت سابق من أبريل، قال سفير موريشيوس لدى روسيا، خسوار يانكي، إنه يعول على استئناف الرحلات الجوية المباشرة من روسيا في غضون بضعة أشهر.

وفي مارس الماضي، قال سفير السودان لدى روسيا، محمد الغزالي التجاني سراج، إن الخرطوم تود إعادة الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا، كما كان الحال في أيام الاتحاد السوفيتي، كما تم تقديم نفس الاقتراح من قبل سفير أنجولا في موسكو، أوجوستو دا سيلفا كونها.

الشؤون الأفريقية الرحلات الجوية الخارجية الروسية الخدمة الجوية الجدوى الاقتصادية روسيا

الأكثر قراءة

طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية تستقبل 36632 حالـة مرضية خلال 3 أشهر

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 15 أبريل 2023

محطات الزلازل تُسجل هزة أرضية جديدة في الغردقة بقوة 3.09 درجة ريختر

اليوم.. كبير شمامسة الكاتدرائية يقود تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس

روسيا: نسعى لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الدول الإفريقية

سعر الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023 بدون مصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور