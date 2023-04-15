وكيل مدربى المنتخبات يطالب الجبلاية بمستحقات جديدة

طالب وكيل أعمال البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، والبرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، مسئولى اتحاد الكرة بضرورة تسديد مستحقات كلا المدربين، مقابل مشاركتهما فى إلقاء محاضرات خلال الدورى التى نظمها اتحاد الكرة فى شهر مارس الماضى للمدربين المصريين من أجل الحصول على الرخصة A.

وألقى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أكثر من محاضرة في الدبلومة الأفريقية A بعد أسبوعين من التطبيقات العملية للمشاركين في أنديتهم، وكتابة تقارير وتنفيذ عدد 12 ساعة تدريبية تم توثيقها وتسجيلها على نماذج أعدها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، وهي تدخل ضمن تقييم المدربين.

كما ألقى روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي محاضرة للمدربين المشاركين في الدبلومة الأفريقية A، التي أقيمت بمركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم وكذلك ليوناردو المعد البدني بالمنتخب الأوليمبي.

وأقدم مسئولو اتحاد الكرة على تلك الخطوة في ضوء اهتمام إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالاستفادة من الخبرات الأجنبية العاملة في المنتخبات الوطنية.

لكن وكيل المدربين كان أكثر دراية من مسئولى اتحاد الكرة باللوائح والقوانين، بعدما طالب بمنح فيتوريا وميكالى مكافأة خاصة نتيجة مشاركة كل منهما فى تلك الدورة، معتبرا أن عقديهما مع اتحاد الكرة لتدريب المنتخبين الاول والاوليمبى لا يتضمن إلقاء أى محاضرات فنية للمدربينم او المشاركة فى مثل هذه الأحداث.

وأشار وكيل المدربين إلى أنه هذا عمل إضافى لابد من صرف مقابل مادى له ، خاصة وأن كل من حاضر فى هذه الدورة من المدربين الأجانب والخبراء تقاضى مقابل مادى لهذه المحاضرات، سواء من الاتحاد المصرى أو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.