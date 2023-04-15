الشناوى يشيد بقرار قمر الدولة بإلغاء هدف الأهلى فى مرمى فاركو

حسم الخبير التحكيمي، أحمد الشناوى، صحة قرار حكم مباراة الأهلى وفاركو بشإن إلغاء هدف أحمد قندوسى فى مرمى المنافس.

وشهدت مباراة الأهلي وفاركو التي أقيمت مساء أمس الجمعة جدلًا تحكيميًا بسبب هدف تم إلغاؤه لفريق الأهلي بداعي وجود تسلل في اللعبة التي جاء منها الهدف والذي سجله اللاعب أحمد قندوسي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأشاد الشناوى بأداء نادر قمر الدولة، حكم مواجهة الأهلي وفاركو، في الدوري المصري الممتاز.

وقال الشناوي، خلال تحليله لأداء الحكام على فضائية "أون تايم سبورتس": "هدف الأهلي الأول صحيح، لأن محمود متولي لم يكن متسللا لحظة لعب الكرة التي لم تلمس أي لاعب من الأهلي في طريقها".

وأكمل الشناوى: "هدف أحمد القندوسي تم إلغاؤه لأن هناك تداخلا من لاعب الأهلي، الذي أعاق رؤية الحارس للكرة عند التسديد، رغم بعد المسافة".

وأشار الحكم الدولى السابق فى تحليله للواقعة إلى أن حسين الشحات لاعب الأهلي في لعبة الهدف الملغي قطع خط الرؤية أمام حارس فاركو، وبالتالي بات الشحات متداخلًا في اللعبة ومؤثرًا فيها، في وقت كان يقف في موقف تسلل لحظة خروج الكرة من قدم زميله قندوسي.

وواصل : "كما لم يستحق حسين الشحات الحصول على ركلة جزاء في الشوط الثاني، فلا وجود لأي تلامس أو عرقلة من مدافع فاركو".

وتابع: "كان هناك حالة طرد على سوكاري لاعب وسط فاركو، بعد تدخل عنيف استحق عليه البطاقة الصفراء الثانية، ولا يصح أن يقوم الحكم بتحذير لاعب بعد إنذاره".

وأتم: "ركلة جزاء الأهلي قرار صحيح من حكم المباراة، الذي قدم مباراة مميزة، باستثناء عدم طرد لاعب فاركو".

وتغلب فريق النادي الأهلي على فريق فاركو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الـ 25 لبطولة الدوري الممتاز.