رغبة البرتغالى فيتوريا تحسم مصير ودية الفراعنة أمام المغرب

طالب مسئولو اتحاد الكرة، البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بحسم قراره بشأن رغبته فى مواجهة منتخب المغرب وديا خلال الفترة المقبلة من عدمه، وذلك بعد تلقى الجبلاية عرضا من جانب أحدى الشركات حول إقامة مباراة ودية بين المنتخبين المصرى والمغربى.

وتلقى مسئولو الجبلاية عرضا من إحدى الشركات لتنظيم مباراة ودية بينه وبين المغرب خلال شهر يونيو المقبل في التوقف الدولي.

وقدمت إحدى الشركات هذا العرض بعد علمها ببحث اتحاد الكرة عن مباراة ودية خلال شهر يونيو المقبل ضمن الأجندة الدولية ، حيث جاء هذا العرض بين عروض لمواجهة منتخبات أخرى.

وترك رجال الجبلاية مسئولية اختيار المنتخبات المنافسة فى اللقاءات الودية لفيتوريا، باعتباره هو صاحب القرار الأول والأخير فى هذا الشأن.

ومن المقرر أن يقام معسكر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، في الفترة ما بين 12 إلى 20 من شهر يونيو المقبل.

ويحل منتخب مصر ضيفا على غينيا في شهر يونيو المقبل لملاقاتها في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر في التصفيات في المجموعة الرابعة مع غينيا ومالاوي وإثيوبيا، ويتصدر منتخب مصر المجموعة بتسع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن غينيا، فيما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاط وأخيرا إثيوبيا.

على جانب آخر استعجل اتحاد الكرة من نظيره الأفريقي "كاف" تحديد موعد مباراة غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، في التوقف ذاته ليستطيع تحديد موعد الودية سواء قبل ملاقاة الفريق الغيني أو بعدها، حتى يستفيد المنتخب الوطنى من تلك الودية، فى تحسين ترتيبة الأفريقى والحفاظ على تواجده ضمن منتخبات التصنيف الأول.