السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رغبة البرتغالى فيتوريا تحسم مصير ودية الفراعنة أمام المغرب

منتخب مصر
منتخب مصر

طالب مسئولو اتحاد الكرة، البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بحسم قراره بشأن رغبته فى مواجهة منتخب المغرب وديا خلال الفترة المقبلة من عدمه، وذلك بعد تلقى الجبلاية عرضا من جانب أحدى الشركات حول إقامة مباراة ودية بين المنتخبين المصرى والمغربى.

 

وتلقى مسئولو الجبلاية عرضا من إحدى الشركات لتنظيم مباراة ودية بينه وبين المغرب خلال شهر يونيو المقبل في التوقف الدولي.

 

وقدمت إحدى الشركات هذا العرض بعد علمها ببحث اتحاد الكرة عن مباراة ودية خلال شهر  يونيو المقبل ضمن الأجندة الدولية ، حيث جاء هذا العرض بين عروض لمواجهة منتخبات أخرى.

 

وترك رجال الجبلاية مسئولية اختيار المنتخبات المنافسة فى اللقاءات الودية لفيتوريا، باعتباره هو صاحب القرار الأول والأخير فى هذا الشأن.

 

ومن المقرر أن يقام معسكر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، في الفترة ما بين 12 إلى 20 من شهر يونيو المقبل.

 

ويحل منتخب مصر ضيفا على غينيا في شهر يونيو المقبل لملاقاتها في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار.

 

ويلعب منتخب مصر في التصفيات في المجموعة الرابعة مع غينيا ومالاوي وإثيوبيا، ويتصدر منتخب مصر المجموعة بتسع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن غينيا، فيما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاط وأخيرا إثيوبيا.

 

على جانب آخر استعجل اتحاد الكرة من نظيره الأفريقي "كاف" تحديد موعد مباراة غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، في التوقف ذاته ليستطيع تحديد موعد الودية سواء قبل ملاقاة الفريق الغيني أو بعدها، حتى يستفيد المنتخب الوطنى من تلك الودية، فى تحسين ترتيبة الأفريقى والحفاظ على تواجده ضمن منتخبات التصنيف الأول.

اتحاد الكرة الأجندة الدولية البرتغالي روي فيتوريا الأول والاخير التصفيات المؤهلة التوقف الدولي المباشرة

الأكثر قراءة

ديفيز: الفوز بالدورى والكأس دافع كبير للتتويج ببطولات أفريقيا

مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ23..."الشافعى" لـ"الطفل إبراهيم":  كن صبورًا وسندًا لأمك فى محنتها

"مفاجات سعيدة".. حظك اليوم السبت 15 أبريل 2023 لمواليد الأبراج النارية

أحدثها "تحت الوصاية" .. أعمال فنية طالبت بتعديل القوانين

مناورات باليكاتان.. تفاصيل أكبر تدريبات عسكرية بين أمريكا والفلبين لمواجهة الصين

رضوى الشربينى تعلق على موقف شريهان من طلاقها (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور