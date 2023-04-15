السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مريم أشرف زكى تكشف كواليس مشاركتها فى مسلسل "ستهم"

مريم أشرف زكي
مريم أشرف زكي

كشفت الفنانة مريم اشرف زكي، تفاصيل مشاركتها في مسلسل "ستهم"، قائلة: "إنها دائماً ما كانت تخبر والديها النجمين أشرف زكي وروجينا برغبتها في التمثيل، لكنهما كانا يرغبان دائما في أن تسير في طريق الفن بمفردها".

وأضافت مريم أشرف زكي، خلال لقاءها ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية،  أنها تبلغ من العمر 18 سنى، وهي في أولى جامعة، حيث  تدرس  تمثيل وإخراج، لافتة إلى أنها اختارت دراستهم لإتقان العمل الفني، قائلة: "لما جيت اختار مكنش في أمامي إلا التمثيل والإخراج عشان ابقى فاهمة كل حاجة".

وتابعت: "لما لاقوني فاهمة كل حاجة أعطوني هذه الفرصة، وليس فقط والدي ووالدتي، لكن أيضًا المخرج رؤوف عبدالعزيز  والمؤلف نصر عبدالرحمن، أعطوني الفرصة لأنهم وجدوا أن الشخصية تليق علىا". 

وأعربت مريم اشرف زكي عن سعادتها بردود الأفعال على دورها في مسلسل "ستهم" وتشبيه تمثيلها في تجربتها الأولى بعمتها النجمة الكبيرة ماجدة زكي،معقبة: "ماما كانت قلقة ومشدودة ومتوترة بسبب وجودي، بس طبعاً حقها لأني بنتها  وكانت عايزاني اطلع في أحسن حاجة، لكن بعد أول مشهد عملناه كانت مرتاحة واطمأنت عليا".

وتابعت: "من غير المخرج رؤوف عبد العزيز مكنتش الشخصية هتطلع بالشكل ده وتوجيهاته كانت صحيحة".

كما أشارت الفنانة الشابة مريم أشرف زكي، إلى أن شخصيتها  في مسلسل "ستهم" كانت صعبة، معربة عن أمنيتها أن تقدم أدوار تليق بسنها ودراستها خلال الفترة القادمة.

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