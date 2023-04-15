وليد الكرتى: لاعبو بيراميدز تعاهدوا على الفوز أمام أسوان لتعويض خسارة الكأس

أعرب وليد الكرتي، لاعب وسط فريق بيراميدز، عن سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه فريقه على أسوان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري.

وقال وليد الكرتي في تصريحات عقب المباراة : "لاعبو بيراميدز تعاهدوا على تحقيق الفوز على أسوان للخروج من الحالة النفسية السيئة عقب خسارة كأس مصر أمام الأهلي".

وأضاف: "كان علينا الخروج من تلك الكبوة في أسرع وقت ونركز على مبارياتنا المتبقية في الدوري فنحن نسعى للتقدم في جدول الترتيب كما ان لدينا مشوار مهم في الكونفدرالية وعلينا التركيز في المباريات المقبلة سعيًا لمزيد من الانتصارات ولحصد أول بطولات الفريق".

واختتم: "لدينا فريق يضم لاعبين مميزين ولديهم خبرات كبيرة ويمكنهم التعامل مع الظروف الصعبة، وينبغي التركيز في المباريات المقبلة لأن هدفنا الرئيسي هو حصد أولى بطولاتنا".