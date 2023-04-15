"يوم رومانسى".. حظك اليوم السبت 15 أبريل 2023 لمواليد الأبراج المائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 15 أبريل 2023، لمواليد الأبراج المائية.

الحوت

مهنيًا: عليك أن تقتنع بما كتب لك، فالعمل الذي تؤدّيه اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقله في المدى المنظور.

عاطفيًا: يعدك هذا اليوم بموعد عاطفي حميم ومثير وأوقات سعيدة، فلا تقدم على أعمال عشوائية للفت نظر الشريك.

صحيًا: لا تثق بما يمكن أن يتحمله جسدك من مرض، بل سارع إلى زيارة الطبيب.

السرطان

مهنيًا: تصبح جريئًا في اتخاذ قرارات عملية مناسبة، وتتبادل الخبرات مع الزملاء، وتتبنى وجهة نظر جديدة.

عاطفيًا: يوم مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات التي تؤتي ثمارها ونتائجها الممتازة التي ترضيك.

صحيًا: إذا كنت لا تمارس الرياضة، استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بنزهة في أحضان الطبيعة.

العقرب

مهنيًا: القمر في برج الدلو يعاكسك ويجعلك تواجه مأزقًا ما أو تمزقًا بين اتجاهين وتقوم بمبادرة ما لإقناع الآخرين بأفكارك.

عاطفيًا: مطلوب منك الصبر والتفهّم حتى لو كنت تغلي بنار الغيرة والشكوك، تصمد العلاقة المتينة لأن الرياح ليست عاصفة.

صحيًا: إذا شعرت بأوجاع خفيفة فإنك تستعيد حيويتك أو تبدأ علاجًا طبيًا جديدًا وفعالًا.

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.