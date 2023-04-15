السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"يوم رومانسى".. حظك اليوم السبت 15 أبريل 2023 لمواليد الأبراج المائية

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 15 أبريل  2023، لمواليد الأبراج المائية.

الحوت
مهنيًا: عليك أن تقتنع بما كتب لك، فالعمل الذي تؤدّيه اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقله في المدى المنظور.
عاطفيًا: يعدك هذا اليوم بموعد عاطفي حميم ومثير وأوقات سعيدة، فلا تقدم على أعمال عشوائية للفت نظر الشريك.
صحيًا: لا تثق بما يمكن أن يتحمله جسدك من مرض، بل سارع إلى زيارة الطبيب.

التفاصيل الكاملة.. احداث مسلسل جميلة الحلقة 23

بينهم «منى زكى وريهام حجاج».. خبير أبراج يفجر مفاجأة فى رمضان عن هؤلاء النجوم

السرطان
مهنيًا: تصبح جريئًا في اتخاذ قرارات عملية مناسبة، وتتبادل الخبرات مع الزملاء، وتتبنى وجهة نظر جديدة.
عاطفيًا: يوم مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات التي تؤتي ثمارها ونتائجها الممتازة التي ترضيك.
صحيًا: إذا كنت لا تمارس الرياضة، استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بنزهة في أحضان الطبيعة.

العقرب

مهنيًا: القمر في برج الدلو يعاكسك ويجعلك تواجه مأزقًا ما أو تمزقًا بين اتجاهين وتقوم بمبادرة ما لإقناع الآخرين بأفكارك.
عاطفيًا: مطلوب منك الصبر والتفهّم حتى لو كنت تغلي بنار الغيرة والشكوك، تصمد العلاقة المتينة لأن الرياح ليست عاصفة.
صحيًا: إذا شعرت بأوجاع خفيفة فإنك تستعيد حيويتك أو تبدأ علاجًا طبيًا جديدًا وفعالًا.

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

الابراج المائية حظك اليوم السبت خبيرة الأبراج خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم

الأكثر قراءة

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 15 أبريل 2023

زلزال بقوة 4.57 ريختر يهز الغردقة

رغم الانتصار على سموحة.. استمرار إيقاف مستحقات لاعبى الاتحاد السكندرى

تعرف على ملخص الحلقة الثالثة والعشرون من أحداث "عملة نادرة"

وزير الداخلية الجزائرى: نواجه حربًا ضد المخدرات وعلى الجميع مواجهتها

نقيب المهندسين يطالب المحافظات بإلزام مجالسها بدعم قرارات الجمعية العمومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور