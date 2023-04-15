"مسؤوليات كبيرة".. حظك اليوم السبت 15 أبريل 2023 لمواليد الأبراج الترابية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 15 أبريل 2023، لمواليد الأبراج الترابية.

الثور

مهنيًا: تكون هذا اليوم على موعد مع مسؤوليات كبيرة أو يدفعك إلى التصرّف على غير طبيعتك، فكن متنبّهًا يا عزيزي.

عاطفيًا: تفرح لخبر سار وتتحرّر من الضغوط وتنفرج أساريرك هذا اليوم، وتستعيد البسمة التي غابت عن شفتيك.

صحيًا: تعمد إلى ممارسة الرياضة التي تعنى بتقوية عضلات الساقين؛ لأنك تضطر إلى الوقوف معظم دوام العمل.



العذراء

مهنيًا: مشاريع مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولًا إلى النجاح، وهذا يكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة.

عاطفيًا: لا تكن قاسيًا مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء.

صحيًا: المأكولات المحتوية على الفيتامينات مفيدة للصحة، لكن هذا لا يعني أن تفرط في تناولها.

الجدي

مهنيًا: يشير القمر من برج الدلو من البيت الثاني إلى صداقة جديدة تنمو في هذه الأثناء وتتعامل مع الزملاء بإيجابية كبيرة ويبتسم لك القدر، وتدخل مرحلة واعدة.

عاطفيًا: راعِ شعور الحبيب فهو يبادلك الحب والاهتمام، واستمع الى حدسك وقلبك ولا تكن باردًا كما الجليد.

صحيًا: احم عينيك من الأنوار الساطعة وإذا شعرت بالمرض استشر طبيبك من دون انتظار.

صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة، وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والملتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.