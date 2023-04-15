أول تعليق من "كولر" بعد فوز الأهلي على فاركو بثلاثية

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم رضاه على أداء فريقه في الشوط الثاني من مباراة فاركو، مشيرا إلى أن المستوى كان متباينًا بين شوطي اللقاء.

وفاز الأهلي على فاركو بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة، في الجولة 25 من بطولة الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الشوط الأول كنا أفضل من الثاني فقد نجحنا في إحراز هدفين ولم يُحتسب لنا هدفًا".

وأضاف: "عانينا في الشوط الثاني بسبب الاستهتار والتراخي في الضغط وتعاملنا برعونة مع الهدمات المرتدة لكننا سجلنا هدفا في نهاية المباراة".

وتابع: "عندما ننظر إلى المباراة ككل يمكننا أن نؤكد أننا حققنا فوزا مستحقا".

أما فيما يتعلق بالتدوير في المباراة، قال: "عقب مباراة بيراميدز التي خضنا فيها 120 دقيقة وكان هناك كثير من الضغط والحماس كان يجب علينا إجراء بعض التدوير لتجنب إرهاق اللاعبين خاصةً أننا في الفترة الأخيرة لم نقم بالتدوير وكان هناك بعض الثبات في التشكيل".

وواصل: "غدا سنبدأ التجهيز لمباراة سموحة، أريد جاهزية جميع اللاعبين ومن المحتمل إجراء تغييرات في مباراة الإثنين المقبل لكل ذلك سيتحدد عندما أرى اللاعبين والفحوصات الخاصة بالمصابين غدا".