نقيب المهندسين: لسنا ضد التعليم الخاص ولكن نواجه الإهمال فيه

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن قضية التعليم الهندسي هي القضية الأساسية للمهندسين في مصر، مشيرًا إلى أن هناك تزايد كثير في معدلات البطالة، ولن نحدث تقدم إلا باتخاذ قرارات من النقابة والدفاع عنها حتى نحمي المهنة وأعضائها.

وأضاف: "الدولة سوف تهتم إذا قمنا بدورنا، بقالنا سنوات طويلة بنتحاور مع الجهات المعنية، ورغم ذلك لم نحقق شيء"، متابعًا: "درسنا الموقف ونحن لسنا ضد التعليم الخاص ولكن ضد الإهمال فيه، وهذا صلب اختصاصاتنا القانونية والدستورية".

جاء لك خلال اللقاء الذي نظمته مجموعة رؤية نقابية بنادي نقابة المهندسين بأبو الفدا بالزمالك، بحضور نقيب المهندسين وعدد من القيادات النقابية.

حضر اللقاء المهندس بهاء الطوخي عضو المجلس الأعلى، والدكتور محمد عبد الغني عضو المجلس الأعلى السابق، وعبد الكريم آدم أمين الصندوق الأسبق، وخالد المهدي النقابي البارز والمرشح السابق على منصب رئيس النقابة بالقاهرة، وسامح الغزولي عضو مجلس النقابة بالجيزة، وغيرهم من القيادات النقابية.