السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المهندسين: لسنا ضد التعليم الخاص ولكن نواجه الإهمال فيه

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن قضية التعليم الهندسي هي القضية الأساسية للمهندسين في مصر، مشيرًا إلى أن هناك تزايد كثير في معدلات البطالة، ولن نحدث تقدم إلا باتخاذ قرارات من النقابة والدفاع عنها حتى نحمي المهنة وأعضائها.

وأضاف: "الدولة سوف تهتم إذا قمنا بدورنا، بقالنا سنوات طويلة بنتحاور مع الجهات المعنية، ورغم ذلك لم نحقق شيء"، متابعًا: "درسنا الموقف ونحن لسنا ضد التعليم الخاص ولكن ضد الإهمال فيه، وهذا صلب اختصاصاتنا القانونية والدستورية".

جاء لك خلال اللقاء الذي نظمته مجموعة رؤية نقابية بنادي نقابة المهندسين بأبو الفدا بالزمالك، بحضور نقيب المهندسين وعدد من القيادات النقابية.

حضر اللقاء المهندس بهاء الطوخي عضو المجلس الأعلى، والدكتور محمد عبد الغني عضو المجلس الأعلى السابق، وعبد الكريم آدم أمين الصندوق الأسبق، وخالد المهدي النقابي البارز والمرشح السابق على منصب رئيس النقابة بالقاهرة، وسامح الغزولي عضو مجلس النقابة بالجيزة، وغيرهم من القيادات النقابية.

المهندس طارق النبراوي المهندسين مصر معدلات البطالة القيادات النقابية المجلس الأعلى امين الصندوق

الأكثر قراءة

شئون الحرمين توزع أكثر من 63 ألف نسخة من الكتب العلمية الإرشادية

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تضىء ليالى رمضان بحفل كبير للمنشد أحمد العمرى (صور)

الداخلية تنقل مريضة تعانى من السمنة المفرطة للمستشفى

الأمم المتحدة تناشد الشركاء بتوفير 720 مليون دولار لدعم 3 ملايين فى هايتى

أول تعليق من "كولر" بعد فوز الأهلى على فاركو بثلاثية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور