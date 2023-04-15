السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المهندسين: عدم الرغبة فى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أمر شاذ فى الأداء النقابى

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين: “إننا قطعنا أشواط جيدة في الأداء النقابي ولا نقف إلا لدعم مصلحة المهندسين وكل ما هو شرعي وقانوني”.

وأضاف: "القضاء الإداري الذي يختص بالأمور والخلافات النقابية، وهو لا يضع أي جزاء عقابي على مخالفة قرارات الجمعية العمومية".

وشدد: “قرارات الجمعيات العمومية هي قرارات نافذة ومجلس الدولة منوط به الالزام بتنفيذها”.

وتابع: “ما نشهده من عدم الرغبة في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية هو أمر شاذ على المشهد النقابي”.

جاء ذلك ردا على سؤال المهندس سامح الغزولي، بشأن موعد التحرك القضائي لمعاقبة من يعرقل تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وطالب برفع دعوى قضائية تطالب بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

جاء لك خلال اللقاء الذي نظمته مجموعة رؤية نقابية بنادى نقابة المهندسين بأبو الفدا بالزمالك، بحضور نقيب المهندسين وعدد من القيادات النقابية.

حضر اللقاء مهندس بهاء الطوخي، عضو المجلس الأعلى ود. محمد عبد الغني، عضو المجلس الأعلى السابق، وعبد الكريم آدم، أمين الصندوق الأسبق وخالد المهدي، النقابي البارز والمرشح السابق على منصب رئيس النقابة بالقاهرة وسامح الغزولي، عضو مجلس النقابة بالجيزة، وغيرهم من القيادات النقابية.

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