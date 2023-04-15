السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أبرز المعلومات عن 4 مشروعات قومية لتنمية حقول الغاز الطبيعى

حقول الغاز الطبيعى
حقول الغاز الطبيعى

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الشركات الوطنية والشركاء الأجانب، لضخ مزيد من الاستثمارات بشأن تنمية الحقول المنتجة وحفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج.

4 مشروعات قومية لتنمية حقول الغاز

وتنشر «الدستور» أهم المعلومات عن 4 مشروعات قومية لتنمية حقول الغاز:

1- حقول شمال بشروش التابع لشركة بتروبل وإيني الإيطالية، حيث وصلت معدلات الإنتاج إلى ما يقرب من 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات في اليوم، وحفر بئرين جديدين، وتقدر حجم الاستثمارات للمشروع بأكثر من 46 مليون دولار.

2- حقل حازم بشركة خالدة للبترول بمنطقة الصحراء الغربية، حيث وصلت معدلات الإنتاج بالحقل إلى ما يقرب من 55 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بتكلفة استثمارية تخطت الـ7 ملايين دولار، وجاري العمل على زيادة الإنتاج.

3- مشروع تنمية حقول شمال سيناء، حيث وصلت معدلات الإنتاج إلى ما يقرب من 25 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وحفر نحو 3 آبار، وكذلك تصنيع وتركيب ثلاث منصات بحرية وربطهم على الخط الرئيسي، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت نحو 87 مليون دولار.

4- مشروع توسعات تسهيلات المعالجة بحقل آتول بالشركة الفرعونية، والذي يهدف إلى استرجاع نحو 5 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا من الغازات المحترقة، وذلك عن طريق البنية التحتية اللازمة، وبتكلفة استثمارية بلغت نحو 43 مليون دولار.

كما تعمل وزارة البترول بالتعاون مع الشركات الأجنبية من خلال أحدث التكنولوجيات العالمية في تنمية الحقول المنتجة لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، والعمل على تصديره للدول الأوربية، خاصة بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي فى عام 2018، بعد بدء الإنتاج الفعلي من حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط.

الدستور 4 مشروعات قومية لتنمية حقول الغاز الطبيعي وزارة البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعي حقول الغاز

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