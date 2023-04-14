السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 23 "ضرب نار".. "جابر" يخطف شقيق "مُهرة" داخل مخزنه

ضرب نار
ضرب نار

انتهت منذ دقائق قليلة أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضرب نار، والتي نالت إعجاب العديد من متابعي المسلسل الرمضاني، معبرين عن قوة أحداث العمل الدرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذي جعل مسلسل ضرب نار يتصدر محركات البحث بموقع "جوجل".

وشهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضرب نار، تورط شقيق مُهرة أبو الليل التي تلعب دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، في الإتجار بالمخدرات، ليكتشف ذلك زوجها السابقة جابر الكوماندا الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، ويقوم بخطفه داخل المخزن الخاص به.

قبل عرض الحلقة 23.. "نوسة" تشعل أحداث مسلسل ضرب نار

بعد قليل.. تصاعد الأحداث في الحلقة 23 من مسلسل "ضرب نار"


تصاعد أحداث الحلقة 23 "ضرب نار"

وقال جابر الكوماندا لشقيق مٌهرة أبو الليل، عن سبب خطفه له: "عايزك تبقى راجل، عاجبك شكلك كدا، بتشم يا خايب، ايه ملكش كبير، آخر اللي انت بتعمله دا إيه، الله وكيل ما هسيبك تذل نفسك يا طارق، والسكة اللي انت ماشي فيها دي اتقفلت خلاص، أحسنلك تسمع الكلام علشان مزعلكش، اديني تليفونك وطلع رقم مُهرة". 

وبعد مرور ثوانٍ قليلة، تلقت مُهرة أبو الليل اتصالًا هاتفيًا من قبل جابر الكوماندا، ليبلغها بآخر تطورات إدمان شقيقها للمخدرات، قائلًا: "طارق اللي اداني رقم تليفونك، بكلمك علشان أخوكي، اطمني هو بخير، لو عايزة تشوفيه قابليني عند الأرض، فيه كلمتين عايز أقولهملك".

وبالفعل توجهت مُهرة أبو الليل إلى الأرض المذكورة، لتطمئن على شقيقها، وهناك طلبت من جابر الكوماندا أن يسلمها طارق، وهي ستتكفل بعلاجه كاملًا، حتى ظهر زوجها زيدان الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري.

وشهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضرب نار، مواجهة شرسة بينه وبين جابر الكوماندا، وهدده زيدان قائلًا: متسعجلش على موتك يا جابر، ويلا امشي من هنا"، حتى رفع جابر السلاح عليه، وهدده بعدم الاقتراب من طارق، لتتدخل مُهرة على الفور، وتوجه حديثها لجابر: "واحد ومراته انت مالك، هو انت إيه، السجن مغيركش، دماغك زي ما هي، يلا نمشي من هنا".

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