بعد قليل.. تصاعد الأحداث في الحلقة 23 من مسلسل "ضرب نار"

دقائق قليلة تفصل جمهور مسلسل ضرب نار، عن بدء عرض أحداث الحلقة 23 عبر قناة On، والتي ستُعرض في تمام الساعة العاشرة مساءً، وينتظر متابعة المسلسل الرمضاني استكمال الأحداث الدرامية التي يشهدها سيناريو العمل الفني، وخاصة بعد مشاهد الانتقام العديدة التي يقدمها بطل المسلسل، الفنان أحمد العوضي بشخصية جابر الكوماندا.

وكان قد تعرض جابر الكوماندا للسجن 5 سنوات داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، بعد أن اتهمه ابن عمه سامي الذي يلعب دوره الفنان أحمد الرافعي، في تورطه بالإتجار في الأدوية المضروبة، وقدم دليلًا حتميًا للسلطات الأمنية باستخدام كاميرات المراقبة الخاصة به، تؤكد حقيقة تورط جابر الكوماندا في تلك القضية المشبوهة.

تصاعد أحداث الحلقة 23 مسلسل ضرب نار

وخلال فترة حبس جابر الكوماندا، قامت زوجته السابقة مُهرة أبو الليل التي تلعب دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بخلعه في المحكمة بعد أن أقنعها ابن عمه سامي، بحقيقة تورطه في قضية الإتجار بالأدوية المضروبة، لتقرر الزواج من زيدان الذي يقدم دوره الفنان ماجد المصري، وهو صاحب مصنع الملابس الذي تعمله به مُهرة منذ بدء الحلقات الأولى لمسلسل ضرب نار.

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل ضرب نار، بدء أحداث الانتقام بين جابر الكوماندا وكافة الشخصيات التي قامت بخيانته خلال فترة حبسه، وذلك ما ينتظر الجمهور متابعته في أحداث الحلقة 23 من المسلسل الرمضاني، الذي يقدم بطولته الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز.

موعد عرض مسلسل ضرب نار والإعادة

تُعرض الحلقة 23 من مسلسل ضرب نار، بعد قليل عبر قناة On، وتحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك بالتزامن مع عرضها عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تُعاد الحلقة 23 في تمام الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.