الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ضرب نار" الحلقة 22.. "سحر" تهدد "مُهرة" بكشف سر ابنها

ضرب نار
ضرب نار

انتهى عرض الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار في الدقائق القليلة الماضية، والتي كان ينتظر جمهور العمل الدرامي أحداثها بشدة، خاصة بعد خروج جابر الكوماندا من السجن، والذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي.

مسلسل ضرب نار الحلقة 22

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل ضرب نار، اتهام جابر الكوماندا في قضية اتجار بالأدوية المضروبة، سُجن على إثرها ٥ سنوات داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.

وفي الفترة التي قضاها "جابر الكوماندا" داخل السجن، قامت زوجته السابقة مُهرة أبو الليل بخلعه في المحكمة، والتي تلعب دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل قامت أيضًا بنسب طفلها من جابر إلى زوجها الجديد زيدان، والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري.

تصاعد أحداث مسلسل الحلقة 22 مسلسل ضرب نار
 

وخلال عرض أحداث الحلقة ٢٢ من مسلسل ضرب نار، شهد السيناريو الدرامي تهديد سحر زميلة مُهرة في العمل لها، بكشف سر ابنها لزوجها السابق جابر الكوماندا، والذي لم يعلم عنه أي شئ خلال فترة حبسه، أو بعد خروجه من السجن.

وينتظر مشاهدو مسلسل ضرب نار، استكمال حلقات العمل الدرامي في الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد قرار جابر الكوماندا حول الانتقام من الشخصيات التي قامت بخيانته خلال أحداث المسلسل.

قبل عرض الحلقة 22.. الصعايدة يشيدون بأداء «العوضي» في مسلسل «ضرب نار»

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار.. والقنوات الناقلة

تُعرض حلقات  مسلسل ضرب نار، عبر قناة On، مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، بالتزامن مع عرضها عبر منصة WATCH IT الإلكترونية،  كما تُعاد في المرة الأولى الساعة 1:45 صباحًا، أما الإعادة الثانية تُعرض في تمام الساعة 8:45 صباحًا.

وتُعرض أيضًا حلقات مسلسل ضرب نار، عبرقناة on دراما، في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

اقرأ أيضًا

مواعيد عرض الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار.. والقنوات الناقلة

ضرب نار أبطال مسلسل ضرب نار رمضان 2023 قنوات عرض مسلسل ضرب نار أحمد العوضي ياسمين عبد العزيز موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 22

الأكثر قراءة

«اختطاف وتعذيب».. تفاصيل التعدى على شاب فى صحراء مطروح

خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: باريس على أعتاب أزمة جديدة

قطار انتصارات وادى دجلة يواصل انطلاقه ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

"يحيى وكنوز 2" الحلقة 22.. فخ للدكتور عجيب ورجاله

رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان للسماح له بالسفر للتحقيق معه فى باريس

"الوضع لا يمكن أن يستمر".. وزير الخارجية يعلق على أحداث المسجد الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبد الرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح