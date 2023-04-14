"ضرب نار" الحلقة 22.. "سحر" تهدد "مُهرة" بكشف سر ابنها

انتهى عرض الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار في الدقائق القليلة الماضية، والتي كان ينتظر جمهور العمل الدرامي أحداثها بشدة، خاصة بعد خروج جابر الكوماندا من السجن، والذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي.

مسلسل ضرب نار الحلقة 22

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل ضرب نار، اتهام جابر الكوماندا في قضية اتجار بالأدوية المضروبة، سُجن على إثرها ٥ سنوات داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.

وفي الفترة التي قضاها "جابر الكوماندا" داخل السجن، قامت زوجته السابقة مُهرة أبو الليل بخلعه في المحكمة، والتي تلعب دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل قامت أيضًا بنسب طفلها من جابر إلى زوجها الجديد زيدان، والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري.

تصاعد أحداث مسلسل الحلقة 22 مسلسل ضرب نار



وخلال عرض أحداث الحلقة ٢٢ من مسلسل ضرب نار، شهد السيناريو الدرامي تهديد سحر زميلة مُهرة في العمل لها، بكشف سر ابنها لزوجها السابق جابر الكوماندا، والذي لم يعلم عنه أي شئ خلال فترة حبسه، أو بعد خروجه من السجن.

وينتظر مشاهدو مسلسل ضرب نار، استكمال حلقات العمل الدرامي في الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد قرار جابر الكوماندا حول الانتقام من الشخصيات التي قامت بخيانته خلال أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار.. والقنوات الناقلة

تُعرض حلقات مسلسل ضرب نار، عبر قناة On، مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، بالتزامن مع عرضها عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تُعاد في المرة الأولى الساعة 1:45 صباحًا، أما الإعادة الثانية تُعرض في تمام الساعة 8:45 صباحًا.

وتُعرض أيضًا حلقات مسلسل ضرب نار، عبرقناة on دراما، في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.