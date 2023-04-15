السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ضرب نار" الحلقه 23.. "الكوماندا" يبدأ فى نقل شحنة سلاح جديدة لحساب "مستر جون"

أحمد العوضى في مسلسل
أحمد العوضى في مسلسل ضرب نار

وقعت مشادة كلامية بين “الكوماندا” وزوجته الجديدة “نوسة” خلال الحلقة 23 من مسلسل “ضرب نار”، حيث صارحته برغبتها في الإنجاب منه إلا أن رفض رفضًا قاطعًا وهددها بالطلاق حال إصرارها على الأمر.

وفي مشهد آخر، تنقل “سحر” أخبار صديقتها “مُهرة” لـ “زيدان” انتقامًا منها بعد أن طردتها من المصنع. 

ويدخل “جابر” في مهمه جديدة لنقل شحنة أسلحة لحساب “مستر جون”، الأمر الذي أثار غضب “أنور الزيات" وبدأ يفكر في طريقة للتخلص من “الكوماندا”.

وتعرض الحلقه الـ 24 من مسلسل ضرب نار غدًا السبت، في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى للحلقه الـ 23 في تمام الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

وتعرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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