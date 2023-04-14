الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على قاتل زوجته فى أسوان

حبس
حبس

نجح رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ أسوان، برئاسة الرائد مصطفي همام، اليوم الجمعة، في فك لغز العثور على فتاة  عشرينية لفظت أنفاسها الأخيرة شنقًا، حيث تبين أن زوجها هو المتهم الرئيسى للواقعة.

وترجع التفاصيل إلى أن كشفت تحريات لرجال المباحث أن وقعت مشاجرة بين الزوج وزوجته بسبب خلافات زوجية بمنطقة خور عواضة، ما أدى إلى الاستعانة بحبل وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة شنقًا.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق للبحث، برئاسة الرائد مصطفي همام رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ ومعاني المباحث، ونجح الفريق في إلقاء القبض على الزوج الذى انهي حياة زوجته شنقًا إثر خلافات زوجية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية للعرض المتهم على النيابة لتباشر تحقيقاتها حيالها.


جدير بالذكر، أن بدأت الواقعة بتلقى مركز شرطة قسم ثان أسوان إخطارًا يفيد بالعثور على فتاة عشرينية جثة هامدة بظروف غامضة، وتحديدًا في شارع رقم ٢ بمنطقة خور عواضة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقل رجال المباحث بمركز شرطة قسم ثان أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة شنقًا بواسطة حبل، وذلك في ظروف غامضة ولم يتبين السبب حتى الوقت الحالي، وأنها تدعي إسراء جمعة حسين، تبلغ من العمر ٢٣ عامًا.

وتمت إجراءات إيداع جثمان الفتاة التي لفظت أنفاسها الأخيرة شنقًا على يد زوجها بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة. 

 

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