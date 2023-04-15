"رجال الأعمال": تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية للإصلاحات الاقتصادية

أكد أحمد حسام عوض، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وأمين الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية تحمل رسائل مهمة في توقيتها.

وقال عضو جمعية رجال الأعمال أحمد عوض: ننتظر إعادة حقيقية لهيكل الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وفي مقدمتها تشجيع الصناعة والإنتاج واصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال علي الاستثمار.

وطالب أحمد حسام عوض، بضرورة الإسراع في خطط إصلاحات تشريعية واجرائية قوية ومؤثرة تشجع الاستثمار الخارجي والمحلي كأولوية.

وقال عضو جمعية رجال الأعمال: “بدورنا سنقوم بإعداد مقترحات تمثل رؤية الشباب في المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر وآليات الحل والجهات المسؤولة عن تنفيذ الحلول المقترحة للاستفادة من التناغم الذي يمثله وجود المجلس الأعلى للاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

كما أكد عضو جمعية رجال الأعمال، ضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة لطرحها امام الرئيس وذلك لمعالجة المشكلات التي تواجه المستثمرين وصغار المستثمرين.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، يضم في عضويته كلًا من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.