سعر الريال السعودى اليوم السبت 15 أبريل 2023 فى البنوك

مع بداية أول التعاملات الأسبوعية سعى المسافرون للخارج لمعرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 15 أبريل 2023 في البنوك عبر جوجل، بعد استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقابل سعر الجنيه المصري بالبنوك العاملة في الأسواق المصرفية المصرية، وذلك نظرًا لعطلة المصارف وجميع البنوك والمستمرة ليوم الاثنين المقبل، وتكون بمناسبة عيد القيامة المجيد وبمناسبة أعياد الربيع (شم النسيم).

سعر الريال السعودي اليوم السبت 15 أبريل 2023 في البنوك

وتستعرض “الدستور” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15 أبريل 2023 في البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي اليوم

وسجل اليوم السبت في البنك المركزي المصري متوسط أسعار صرف بمبلغ 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15 أبريل 2023 في البنك الأهلي المصري.

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية اليوم السبت 15 أبريل 2023 في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك القاهرة

قدّر بنك القاهرة سعر الريال السعودي اليوم بـ: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 15 أبريل 2023 في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف عملة السعودية اليوم السبت 15 أبريل 2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك بلوم مصر

حقق سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية اليوم السبت في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك قناة السويس

حقق سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.