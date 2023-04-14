مجد القاسم: أتمنى الحصول على الجنسية المصرية وتجسيد دور فريد الأطرش

قال الفنان السوري مجد القاسم، إنه يتمني الحصول على الجنسية المصرية، مردفًا: "أنا بناشد، شرف كبير الحصول عليها".

مجد القاسم: أتمنى تجسيد شخصية فريد الأطرش

كشف الفنان السوري مجد القاسم، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سر غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة السابقة، لافتًا إلى أنه رفض عدد كبير من العروض السينمائية، لأنه ينتظر تجسيد شخصية الفنان الراحل فريد الأطرش، مضيفًا: "مرت السنوات وزادت العراقيل ولدي أمل وإصرار على تجسيد شخصيته في يوم من الأيام".

وأردف: "أنا أحق واحد لعمل دور فريد، ومازال لدي أمل في تقديم الدور".