الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجد القاسم: أتمنى الحصول على الجنسية المصرية وتجسيد دور فريد الأطرش

مجد القاسم
مجد القاسم

قال الفنان السوري مجد القاسم، إنه يتمني الحصول على الجنسية المصرية، مردفًا: "أنا بناشد، شرف كبير الحصول عليها".

مجد القاسم: أتمنى تجسيد شخصية فريد الأطرش

كشف الفنان السوري مجد القاسم، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سر غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة السابقة، لافتًا إلى أنه رفض عدد كبير من العروض السينمائية، لأنه ينتظر  تجسيد شخصية الفنان الراحل فريد الأطرش، مضيفًا: "مرت السنوات وزادت العراقيل ولدي أمل وإصرار على تجسيد شخصيته في يوم من الأيام". 

وأردف: "أنا أحق واحد لعمل دور فريد، ومازال لدي أمل في تقديم الدور".

مجد القاسم الجنسية المصرية فريد الأطرش محمد موسى خط أحمر

الأكثر قراءة

إزالة حالتي تعدِ بالبناء بناحية الريان بمحافظة الفيوم

بمشاركة أكثر من 100 متسابق.. أهالى أبورقبة فى المنوفية ينظمون احتفالية لحفظة القرآن

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

محافظ البنك المركزى: لم ولن نتردد فى استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم

"الحرية المصرى" ينظم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم

تمهيدا لـ"الجمعة العظيمة".. باحث كنسي يكشف تفاصيل أقصر قداس في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور