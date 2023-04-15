دعاء ليلة القدر 2023.. "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى"

يبحث الكثيرين عبر مواقع البحث الإلكترونية عن دعاء ليلة القدر، حيث يعتكف المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في العشر الآواخر من شهر رمضان المعظم، أملًا في أن يدركوا ليلة القدر، وفي سبيل ذلك يردد المسلمين في هذه الأيام المباركة دعاء ليلة القدر.

دعاء ليلة القدر 2023

وعن فضل الدعاء في ليلة القدر 2023.. روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله: "أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو في تلك الليلة؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"، فيستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء في تلك الليلة العظيمة بما أحب أن يدعو الله به.

ومن الأدعية المأثورة في ليلة القدر 2023 عن التي وردت عن النبي المصفى صلى الله عليه وسلم هي: "اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي".

ليلة القدر 2023 .. دعاء لجلب الخير والبركة

- "اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي فيا حكمك، عدل فيا قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب، أن تجعل القُرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".

- "اللهم إني أسألك من الخير عاجله وآجله ما علمت منه وما لا أعلم وأعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمت منه وما لا أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك".

- "اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا".