"حياة كريمة" تنظم حفل إفطار جماعي للأيتام في السويس

نظمت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الجمعة، حفل افطار جماعي، للاطفال الأيتام ، بنادي منتخب السويس.

وتضمن الحفل الذي أقيم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومجلس إدارة نادي منتخب السويس، فقرات فنية وترفيهية للاطفال، وبدأ الحفل قبل المغرب بفقرات تضمنت أسئلة حول المعلومات الدينية وقصص الانبياء والمعلومات العامة وشارك بها اغلب الحضور.

أعقب ذلك توقف الفقرات لتناول الإفطار على موائد جمعت الاطفال الأيتام وضيوف الحفل، وعقب الأفطار استأنف المنظمون فقرات الحفل بعرض عرائس الذي تضمن شخصيات كرتونية شهيرة، وشارك الأطفال والكبار في الفقرة الترفيهية بالرقة واللعب من العرائس والماسكات وفقرات الأسئلة وتوزيع الجوائز.

وشارك عدد من المتطوعين الموهوبين في الرسم بالألوان على وجوه الأطفال بأشكال مبهجة، وشارك كل طفل في تحديد شكل الرسمة التي يرغب في رسمها على وجهه وسط موجة من المرح والسعادة.

وقال عادل طاهر، مدير مكتب مؤسسة “حياة كريمة” في السويس، إنه سعيد بهذا الجمع الكبير من الاطفال والكبار الذين حرصوا على مشاركتهم الفرحة.

وأضاف منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة السويس، المهندس محمود عبد العزيز، إن الحفل يضم فقرات متعددة قادرة على أن ترسم البسمة على وجوه الاطفال.

وقال محمد جمعة، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، أن تضامن السويس يشارك مع مؤسسة حياة كريمة لرسم الإبتسامة على وجوه الاطفال.

وأضاف جمعة، إن المديرية تشارك مع المؤسسة في تجهيز عدد من العرائس خلال الفترة المقبلة.

واختتمت الحفل بتوزيع الجوائز والحقائب على الأطفال وتكريم الفائزين في المسابقات المختلفة التي أقيمت على مدار اليوم والتي احتوت على أسئلة مفيدة وأسئلة حول قصص الانبياء والمعلومات العامة حتى يمتزجعالترفيه بالتعلم والتثقيف.

وحرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية مع الاطفال والعرائس والماسكات.