الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسام موافي يحذر من الوصول للشبع: يسبب أمراض مزمنة

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

حذر الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الإنسان من الوصول للشبع، قائلًا إنه أخطر ما يصل إليه الإنسان، موضحا أن الشبع يعني منح الجسم 10 أمثال ما يحتاجه من الغذاء، وأن الأفضل أن نتناول وجبات صغيرة ونصبر حتى ترسل المعدة إشارات للمخ بالشبع.

وأضاف موافي، خلال برنامج «ربي زدني علمًا» عبر قناة صدى البلد:  “الأكل يبقى في فمك 5 ثوان، ثم لا تشعر بطعمه، فأنت بتضيع عمرك عشان 5 ثوان، لأن الأكل خطير جدا، والأفضل للصائم أن يكسر صيامه بتناول ربع رغيف جبنة بيضة، مع كوب شاي بلبن، وفي الساعة 10 مساء يتناول خضار، وقبل الفجر يتناول زبادي”.

وأوضح أن الإنسان يصل للشبع بطريقتين، الطريقة الأولى هو أن يظل الإنسان يتناول الطعام بنهم كبير، حتى ترسل المعدة إشارات للمخ بعدم تناول مزيد من الأطعمة، لافتا إلى أن هذه الطريقة خطرة وتسبب الأمراض، لأنها طريقة الامتلاء وليس الشبع، أما الطريقة الثانية هو تناول الأكل، والتوقف فترة بسيطة لحين نزول الأكل للأمعاء عندها يشعر الإنسان بالشبع وهذه الطريقة المناسبة.

ولفت إلى أن تكميم المعدة من أهم العوامل التي تساعد على الشعور بالشبع، وهناك بعض الحالات التي تجري عملية تكميم المعدة لا تشعر بالشبع، لأنها رغم التكميم يستمر في تناول الطعام حتى تتمدد المعدة مرة أخرى.

وأوضح موافي أن الأمراض التي تنتج عن الشبع متعددة ومختلفة منها أمراض السمنة، انتفاخ الكرش، ارتفاع نسب السكر والدهون في الجسم.

 

حسام موافي الشبع الوصول للشبع خطورة الشبع الصيام

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