تعرف على أبطال الحلقة 23 من مسلسل "رسالة الإمام"

في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، يظهر أبطال الحلقة الثالثة والعشرون من المسلسل، بعد قيام الجروي بالقبض على السري وإيداعه في السجن، وتبرئة السيدة نفيسة لهند وعمرو السكندري من تهمة ارتكاب الفاحشة أمام أهل الفسطاط.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23

يظهر في الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل رسالة الإمام، كلا من: الفنان نضال الشافعي، والفنان حمزة العيلي، والفنان خالد أنور، والفنان أحمد الرافعي، والفنان أحمد رفعت، والفنان رامز أمير، الفنانة أروى جودة، والفنان فاتن سعيد، للفنانة سلمى أبو ضيف، والفنانة، مونيكا هاني، وبدور السيدة نفسية الفنانة فرح بسيسو، الفنانة ألاء نصار، والفنان جمال عبدالناصر، والفنان سالم الوشاحي، والفنان أحمد أبو زيد، والفنان محمد ناصر، والفنان محمد جداوي، والفنان إياد عيد، والفنان مصطفى سلامة، والفنان وليد فواز، والفنان خالد القيش.



وشهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23، الكثير من الأحداث المثيرة في رحلة الإمام الشافعي إلى مصر، لا سيما بعد إعلان الإمام الشافعي أن فالواجب من تكفين الرجل أو المرأة ثوب واحد يستر جميع البدن، والسنة أن يكفن الرجل في 3 بيض طاهرة، كما كفن النبي- صلى الله عليه وسلم- وهذا قد تحقق، فلِمَ الإسراف، الأكفان الخمسة للنساء لأن عورتهن أغلظ، ولباسهن في الحياة أجمل، إضافة إلى وقوع السُريّ في قبضة الجروي بعد الرسالة التي بعثها الأخير للسري لمقابلته وإعلان السيدة نفيسة براءة هند وعمرو السكندري من ارتكاب الفاحشة.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23

وتلقى أحداث المسلسل تداول كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة، إذ يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.