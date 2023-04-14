الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق الزراعى بكفر الدوار

إصابة 3 أشخاص
إصابة 3 أشخاص

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الجمعة، إثر إصطدامهم بسيارة مسرعة، أثناء عبورهم  الطريق بمركز كفر الدوار بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بسيارة أثناء عبورهم طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى  بالقرب من قرية الكدوة  التابعة لمركز كفر الدوار. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

 

كسور وكدمات مواطنين كفر الدوار مديرية أمن البحيرة شرطة النجدة مستشفى كفر الدوار العام

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