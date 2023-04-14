ضبط ٢٠٠ كيلو أسماك مملحة " فسيخ" غير صالح للاستخدام الآدمى بأبوقرقاص بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية، ومحلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة ومحلات الجزارة والمخابز البلدية أسفرت عن ضبط 200 كيلو أسماك مملحة "فسيخ" غير صالحة للأستخدام الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية كما تم تحرير 3 محاضر للحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وقال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز شنت حملة رقابية وتفتيشية وتمكنت من ضبط ٢٠٠ كيلو أسماك مملحة «فسيخ» معبأة داخل صفائح وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة كما تم ضبط وتحرير عدد ٣ محاضر لحوم مذبوحة خارج المجازر وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بالواقعة والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات جاءت تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورمحمد أبو زيد نائب محافظ المنيا بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مكثفة لضبط التجار المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم لضمان ضبط الأسواق والأسعار .

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل إدارة التموين وحماية المستهلك وإدارتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بأحياء المدينة والقري التابعة لها لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من توافر كافة أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن مشيرا إلي أستمرار هذه الحملات بصفة يومية بكافة أنحاء المركز والمدينة.

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